رئيس «الأعلى للإعلام» يدعو لإنتاج مسلسلات تخلو من الصور السلبية

تحدث عدد من نجوم الفن والإعلام خلال حلقة نقاشية عن الدراما المصرية تحت عنوان «الدراما المصرية وتأثيرها على المجتمع»، بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو، من أجل النهوض بحال الدراما والعمل على تطورها بشكل مستمر.

وقال المخرج أحمد خالد أمين: «بقالنا سنين بنجري ورا النجم، الشغلانة احنا بنشوف أعمال في تركيا منعرفش اسمهم وبيحققوا نجاح، أهم من ذلك كيف نصنع نجوم، في حين أن هناك مؤلفين ومخرجين كبار قاعدين في البيت والموضوع بقى عشوائي ومتحجمين مش في السيناريو».

فيما قالت الناقدة علا الشافعي: «لا بد أن تكون المنصات الإلكترونية لها فكر خاص ومحتوي خاص وتبتعد عن المحتوى المقدم على الشاشات وتقدم محتوى خاص بها».

وأوضح كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «ورشة الدراما المجتمع والتأثير، مهمة لأنها تأتي قبل شهور من رمضان، لذا ندعو لإنتاج مسلسلات بها قليل من الصور السلبية ويتم عرض الواقع بصورته الحقيقية، وأيضا لا نضع صورا تسيء للمرأة والأسرة والمجتمع ورجال الدين والمثقفين، فضلا عن فكرة السخرية من الفنانين في بعض البرامج الرمضانية».

المنتج كريم أبوذكري: «رمضان المقبل سنقدم أعمال 15 حلقة»

كما تحدثت المنتجة مها سليم قائلة: «الندوة ستضيف للصناعة أكثر، ولم يزعجني إطلاقاً أنني لم أعمل كل رمضان، ولكن مايهم هو المنتج الذي نقدمه بغض النظر عن الوقت»، فيما تحدث المنتج كريم أبو ذكري لـ«الوطن» قائلا: « كنا محسورين في قالب الـ30 حلقة و60 حلقة، وحاليًا في رمضان المقبل سوف نقدم 15 حلقة».

وأجمع عدد من الفنانين علي أهمية الدراما المصرية وما لها من تأثير على المجتمع بشكل كبير، لذا ننظر إلى المحتوي بصورة أكبر.