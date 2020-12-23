سلوى محمد علي تعلن تعافيها من كورونا: «لسه قدامي أيام في العزل»

أعلنت الفنانة سلوى محمد علي عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، منذ فترة ووجودها بالعزل المنزلي.

وكتبت «سلوي» علي صفحتها الشخصية بـ«فيسبوك»: « كان المفروض هاحاور سيدة المسرح العربي سميحة ايوب .. وكنت سعيدة جداً لكن لاسف لن أستطيع .. فأنا في مرحلة تعافي من الكوفيد اللعين».

وأضافت: « صحيح بقيت أحسن لكن لسه قدامي أيام فى العزل .. عشان ماعديش».

يذك أن الفنانة سلوى محمد على كانت ستقدم ندوة تكريم الفنانة الكبيرة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح، حيث تقام الدورة الثالثة عشر للمهرجان فى الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى 4 يناير 2021، والتى تحمل اسم دورة «الآباء»، ويحتفل المهرجان فيها بمرور 150 عاما على المسرح المصرى الذى يؤرخ له منذ عام 1870.

وأدار الناقد جرجس شكري، محور«شهادة سيدة المسرح العربي الفنانة الكبيرة سميحة أيوب» الفكري، بدلا من الفنانة سلوى محمد على، بعد إصابتها بفيروس كورونا وإعلانها ذلك عبر صفحتها الشخصية موقع «فيسبوك».

ولازالت تستمر فعاليات المهرجان الذي يضم أهم العروض ويحكم خلال فعالياته حوالي 13 عضواً من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح، وهم: الفنان يوسف إسماعيل «رئيسا للمهرجان» وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبدالغفور والدكتورة هدى وصفى والفنان محمد رياض والناقد جرجس شكرى والمخرج حمدى حسين بكرى والفنانة هايدى عبدالخالق.

وكانت إشتهرت سلوي محمد علي بأداء دور «الخالة خيرية» في برنامج الأطفال «عالم سمسم»، بالإضافة لعشرات الأعمال في الشاشة التلفزيونية والأفلام السينمائية وذلك بأدوار ثانوية.

وقد عرُف عن سلوي محمد علي أدائها الصارم والجاد في أعمالها الفنية، كما أنها حرصت على حضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، وحضور عدد من الأفلام الهامة التي تم جلبها من كافة أنحاء العالم، بالاضافة إلى حضورها عدد من الندوات الهامة مثل ندوة تكريم منى زكي، وندوة الكاتب وحيد حامد .