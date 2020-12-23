4 أجهزة في منزلك ترفع فاتورة الكهرباء أبرزها شاحن الموبايل

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على تقديم بعض النصائح لتوفير الكهرباء وخفض قيمة فاتورة الاستهلاك، حيث ذكر عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي تستهلك قدر كبير من الكهرباء وتؤدي لارتفاع فواتير الكهرباء.

شاحن الموبايل

تستهلك شواحن الهواتف المحمولة قدر كبير من الكهرباء وحتى مع عدم توصيلها بالتليفون المحمول.

الريسيفر

يستهلك جهاز استقبال القنوات الفضائية «الريسيفر» كمية كبيرة من الكهرباء على مدار الشهر بسبب شاشة عرض البيانات.

جهاز روتر الإنترنت

يستهلك الروتر كهرباء بسبب وجود أكثر من 4 لمبات إشارة الشبكة، تعمل بشكل مستمر

فيش الأجهزة الكهربائية المغلقة

رغم غلق الأجهزة من خلال الريموت إلا أنها تكون في وضع الاستعداد وبالتالى تستهلك كهرباء.

ويستعرض «الوطن » بعض النصائح والإرشادات لتوفير الطاقة الكهربائية والتي من شأنها أن تقلل من قيمة فاتورة الكهرباء.

- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان وذلك من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة، وسوف يساعد ذلك على تقليل استهلاك الكهرباء.

- استخدم المصابيح الموفرة، ويفضل أن تكون مصابيح الفلورسنت بدلا من المصابيح العادية، فهي تعطى إضاءة أقوى وتستهلك طاقة كهربائية أقل مقارنة مع المصابيح العادية لإعطاء نفس شدة الإضاءة.

- عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية مثل الكمبيوتر والتليفزيون والتكييف والسخان الكهربائي لفترات طويلة دون الحاجة إليها فلو كنت تريد استخدام السخان الكهربائي للاستحمام يمكنك تركه حتى يصل إلى درجة الحرارة المناسبة، وعدم الانتظار حتى يصل إلى درجة الغليان.

- إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل حتى ولو كان لبضع دقائق فذلك سوف يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء فلو كنت في إحدى الغرف وتنقلت من غرفة إلى أخرى فأغلق إنارة الغرفة التي تركتها حتى ولو لدقائق بسيطة.

- إذا كنت تحتاج لاستخدام الكمبيوتر لفترة كبيرة فمن الأفضل استخدام اللاب توب بدلاً من جهاز الديسك توب، حيث أنه يستهلك ثلث الطاقة التي يستهلكها جهاز الكمبيوتر المكتبي.

- في الشتاء تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لفترات طويلة، حيث أنها تستهلك طاقة كبيرة جدآ ويمكن الاعتماد على بدائل أخرى مثل استخدام السجاد المبطن أو الستائر السميكة.

- ضبط أجهزة التكييف عند درجة حرارة لا تقل عن 24 درجة مئوية وذلك لعدم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل كبير.

- بالنسبة للثلاجة الكهربائية، يجب عدم ترك الباب مفتوحآ لفترة طويلة والتأكد من أن الثلاجة تعمل بكفاءة والعمل على إذابة الثلج من حين لآخر.

- قطع التيار الكهربائي قبل الخلود إلى النوم أو عدم الحاجة إليه من التلفزيون أو أي شاحن كهربائي أو أجهزة الكترونية أخرى، فهي تستنفذ الطاقة حتى وهي مغلقة.