محافظ أسيوط: فرض غرامات على مخالفي إجراءات مكافحة كورونا

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قبل قليل، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر، والتي شدد خلالها على الالتزام بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والحكومة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة للقطاع الصحي والمستشفيات ومخازن الأدوية بالمحافظة، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهاً الشكر للدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وقيادات الجامعة، ومديرية الصحة، وجامعة الأزهر، والتأمين الصحي لدورهم وتعاونهم الفعال لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في مستشفيات العزل الخاصة بمصابي كورونا.

وأكد المحافظ على جاهزية مستشفيات العزل والمستشفيات المركزية بالمحافظة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتعاون مع ظهور أي اصابات جديدة، واستمرار أعمال تطوير المستشفيات وشبكات الأكسجين بها.

وجرى عقد اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، واللواء الدكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير المساعد، والمستشار محمد سليمان، المستشار القانوني للمحافظة، ومديري إدارات الحماية المدنية والمرور والمرافق بالمحافظة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

حيث بدأت جلسة المجلس التنفيذى بالسلام الوطني ثم كلمة المحافظ التي أكد خلالها على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتداعياته بالإضافة إلى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة القطاعات والمرافق والمنشآت الحكومية والخاصة والمواقف بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات داخل الجهات الحكومية والخاصة والمنشآت وجميع وسائل النقل حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا مع تطبيق غرامات على المخالفين وفقًا للقرارات المنظمة لذلك كما أشاد المحافظ بدور جامعة أسيوط بمستشفياتها الجامعية ومستشفيات العزل والتعاون المستمر في تنظيم القوافل الطبية والتنموية الشاملة والتي تستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن جهود مواحهة جائحة كورونا وتداعياتها موجهًا الشكر لرئيس جامعة أسيوط لتعاون الجامعة بكافة مؤسساتها مع مديرية الصحة لمواجهة أزمة كورونا والتوسع في مستشفيات العزل ودعمها بالأطقم الطبية موجهًا الشكر لقيادات مديرية الصحة وكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات المركزية والعامة ومخازن الأدوية لجهودهم في التعامل مع جائحة كورونا.وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بالتعاون المثمر بين الجامعة والمحافظة في كافة المجالات والذي ظهر في نجاح القافلة التنموية جسور الخير "10" والتي نظمتها الجامعة فى الفترة منن 14 إلى 17 ديسمبر الجاري وذلك بالتعاون مع المحافظة والمنطقة الجنوبية العسكرية وجامعة المنصورة وتقديم خدماتها للمواطنين بالقرى بالمجان كما شدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات وغسيل الأيدي بإستمرار بما يساعد في الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره مشيرًا إلى استعداد كافة المستشفيات الجامعية لمواجهة الجائحة من توافر أجهزة التنفيس الصناعي وشبكات الأكسجين بجميع المستشفيات والعنايات المركزة وتجهيز أماكن العزل بكافة الإمكانيات الطبية لاستقبال المصابين وحالات الاشتباه مؤكدًا على استمرار تكاتف الجهود من أجل التصدى للجائحة في موجتها الثانية والحفاظ على تطبيق كافة الاجراءات.

وأضاف المحافظ إنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.