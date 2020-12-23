حسناء سيف الدين: «شكيت إن عندي كورونا.. وبدعواتكم هخف»

تصدرت الفنانة الأردنية حسناء سيف الدين تريند مواقع التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية، بعدما أعلنت تفاصيل إصابتها بأورام في الرقبة، وجلطات على الرئة، وطالبت جمهورها بالدعاء لها ومساندتها خلال محنتها، وقد تحدثت «حسناء» لـ«الوطن»عن طبيعة المرض، وكيف واجهت ذلك في ظل انتشار فيروس كورونا، ونعرض ذلك خلال السطور التالية نص الحوار:

- في البداية، متي بدأ يظهر المرض بصورة ملحوظة، دفعتك للذهاب إلى الطبيب؟

منذ أكثر من 3 شهور بدأ يظهر ورم في رقبتي من الجانب الأيسر، ولكنني لم أنتبه لذلك، وقررت أن أستكمل تصوير أعمالي الفنية، وظننت أن الأمر سوف يأخذ يومين وينصرف، ولكن الأمر بدأ يتطور، وإنتقل إلي رقبتي من الجانب الأيمن، مما جعلني أشعر بالإرتباك، خاصة أن الورم صاحبه ألم بسيط، وقتها قررت الذهاب إلى الطبيب.

- هل توقعتي أن الأمر سيتطور ليصبح ورم ؟

في بداية الأمر، أتمني أن يكون الورم حميد، ولكنني اكتشفت بعد الفحص أن هناك 5 أورام في رقبتي، وهو ما أصابني بالصدمة الشديدة، ولكنني حمدت الله سبحانه وتعالي، وأصبر على الإبتلاء.

- ماهي الأعراض التي ظهرت عليك خلال الفترة الماضية؟

كنت أشعر بإرهاق شديد، وهبوط في الضغط، ودوخة باستمرار، ووجع في جسدي كاملاً وخاصة في منطقة الصدر، كنت أشعر بألم صعب لن يتحمله أحد، وأجريت التحاليل والفحوصات، ولكنني إكتشفت أن هناك جلطات على الرئة، وهو ما أصابني بالخوف والزعر.

- هل معني ذلك أنكٍ أصُيبتي بفيروس كورونا المتنشر حالياً؟

مقاطعة .. لا بفضل الله، فهي مجرد جلطات فقط على الرئة، رغم أنني كنت أظن أنني مصابة بكورونا في البداية، لأن الأورام التي في رقبتي، ناتجة عن أن الجفن تعرض لإلتهاب قوي، ومع مقاومة مناعة الجسم يؤدي ذلك لظهور تورمات وإلتهابات في الغدد الليمفاوية، والأطباء كانوا شاكين في ذلك، وبعدما عملت المسحة، أثبتت أني معنديش كورونا.

- ما مصير الورم، هل تم التأكد أنه خبيث أم حميد؟

تم حجزي يوم كامل داخل العناية المركزة، لتفتيت جلطات الرئة، كما حصلت علي حقن السيولة بشكل يومي مكثف، حتي يتم تفتيها، والتأكد من أن الجلطات لم تهرب إلى أى منطقة أخري بالجسد، ولكنني لم أعلم حتى هذه اللحظة طبيعة الورم كونه خبيث أم حميد، ولكنني سوف أقوم بعملية استصال الورم من الرقبة للفحص، بعد التأكد من تفتيت الجلطات .

- هل تحسنت حالتك الصحية في الوقت الحالي ؟

تحسنت حالتي الصحية بشكل كبيرعن الأيام الماضية، وحالياً أحصل على العلاج اللازم من أجل تفتيت الجلطات على الرئة، وتأجلت عملية اكتشاف الورم لمدة 3 أسابيع، قكل هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، ولكنني راضية بما قسمه الله لي.

- هل توقفت عن تصوير مسلسل «سكن البنات»؟

بالفعل، بمجرد علمي بتفاصيل المرض أخبرت المخرج محمد النقلي عن عدم تواجدي خلال التصوير، وهو تفهم الموقف، ولم يؤثر ذلك على المشاهد خاصة أننا كنا في نهاية التصوير، والعمل جاءت كواليسه ممتعة خاصة في ظل العمل مع كبار نجوم الفن منهم وفاء عامر، وأيتن عامر، ومنة فضالي، ومنذر ريحانة، ومحمد نجاتي، وشيما الحاج، وهاجر الشرنوبي.

- ما هي رسالتك إلي الجمهور ؟

المرض محنة، ولكنه أثبت لي أن أصدقائي وجمهوري يُحبني ويدعمني، فأنا إستقبلت عدد كبير من المكالمات والرسايل، أدخلت البهجة على قلبي، ولكنني للاسف لم استطع الرد على كل المكالمات، لأني مازلت أشعر بالتعب، لكن كل الحب والدعم وصلني، ربنا يبعد عنكم أي مرض، وأرجوكم افتكروني في دعائكم لأن بدعواتكم هخف.