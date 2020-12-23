مؤلف «الاختيار»: محتاجين تنوع في الأعمال الدرامية وخطة عمل طويلة

قال السيناريست باهر دويدار، مؤلف مسلسل الاختيار، إنّ المعركة التي تخوضها مصر هي معركة وعي، ويجب أن يعي صناع الدراما الفئة المستهدفة التي يتم توجيه العمل لها، لافتا إلى أنّ الدراما المصرية ينقصها التنوع.

وأضاف دويدار، خلال كلمته في ورشة العمل التي نظمها اليوم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تاثير الدراما على المجتمع، أنّ مسلسل الاختيار كان محل اهتمام من الجميع: «نحتاج لتنوع أكتر ومطلوب منا فورمات 30 حلقة أو 45 حلقة هذا موضوع خانق لنا كصناع".

وتابع: «إجنا ديما في خناقة على الجمهور، وأظن أننا محتاجين خطط خمسية طويلة، لازم يكون عندنا 30 مشروع مثلا، واللي يجهز يدخل التصوير».

كمال يطالب الدولة برعاية الموهوبين

من جانبه، طالب عبدالرحيم كمال برفع سقف الحرية، قائلا: «لازم يزيد لصالح البلد، إحنا 100 مليون وحصلت ثورتين، لازم يكون حرية أكتر لأن سوق الدراما المصرية قوي»، مطالبا بأن يكون هناك ثقة في الفنان الموهوب أكثر، وأن تهتم الدولة بالفنانين الموهوبين: «مهنة الكتابة مقدسة لما لها من أهمية كبيرة في المجتمع المصري».

الغيطي يطالب بمهرجان للدراما والقضاء على بطالة الأعمال

وطالب الإعلامي محمد الغيطي، بتدشين مهرجان للدراما، قائلا: «كنا بننتج زمان حوالي 120 مسلسل، ودلوقتي الأعمال محدودة، عندنا أزمة كم وكيف، وفي بطالة سواء المؤلفين أو المخرجين، وجمعية المؤلفين 90% مبيشتغلوش دلوقتي».

وتابع: «مش لازم يكون الإنتاج لعدد شركات محدود، والصناعة لازم ترجع بشكل كبير تاني، وترجع الهوية المصرية، ويكون في منصات اجتماعية لعرض الدراما».