تعرف على طريقة الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين

أتاحت بوابة مصر الرقمية، عبر الإنترنت، للمواطن المصري الحصول على البطاقة التموينية وإضافة المواليد والفصل الاجتماعي، وذلك دون مشقة وانتظار، حيث يتم استخراج البطاقات في أى مكان وفى أى وقت، ويرصد التقرير التالي خطوات الفصل الاجتماعي، وهي فصل نفسك من بطاقتك التموينية الحالية واستخراج بطاقة جديدة لك:

الخطوة الأولى

فتح صفحة بوابة مصر الرقمية والرسمية التابعة للحكومة المصرية، ثم اختيار خانة التموين، ومنها الضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.

الخطوة الثانية

- يجري عرض بيانات البطاقة.

- بيانات البطاقة التموينية

- سبب الفصل الاجتماعي

الخطوة الثالثة

- الاسم الرباعي

- رقم البطاقة

- عدد الأفراد في البطاقة التموينية

- المحافظة

- المديرية

- الإدارة التموينية

- يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على الأيقونة.

- ثم اضغط على مربع اختيار حال الموافقة على الشروط والأحكام

اضغط على خانة «التالي».

- اختار المحافظة

- حدد الإدارة التموينية ومكتب التموين وفقا للمحافظة التابع لها

- اضغط على «التالي»، وبعدها سيجري عرض كل البيانات التي قمت بإدخالها للمراجعة.

- بالإمكان تعديل أي بيانات بالضغط على تعديل ثم اختر التالي.

- طريقة الدفع عن طريق الفيزا.

- طريقة استلام البطاقة الجديدة.

- ستظهر رسالة تم إرسال طلبك بنجاح

وجدير بالذكر أن وزارة التموين قامت بإضافات المواليد على البطاقات للفئات الأكثر احتياجًا، وكشف مصدر بالوزارة أنه تم ضم مستحقي معاش تكافل ومعاش كرامة لقائمة الأولويات بشأن الإضافات على بطاقات التموين

أن مراكز خدمة المواطنين التي سيتم تطويرها ضمن المرحلة الثالثة، ستقوم بإصدار جميع الخدمات اللازمة التي يحتاجها المواطن وليس فقط الخدمات التموينية.

كما أكد وزير التموين أنه سيتم دراسة الاتفاق مع وزارة المالية على تخصيص جزء من الموارد المالية لوزارة التموين في الموازنة العامة للدولة بشأن صرف مرتبات للموظفين المنتدبين من الخدمة العامة لمكاتب التموين ومراكز خدمة المواطنين.