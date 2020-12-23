اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى جامعة بنها التخصصي

وقع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والمهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، وزير النقل الأسبق، اعتماد التصميمات الابتدائية لمشروع مستشفى بنها التخصصي.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامع لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، وقيادات المستشفى الجامعي، وأعضاء مجلس إدارة شركة وادي النيل.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من شركة وادي النيل، حول مراحل تنفيذ مشروع المستشفى والرسومات والتصميمات، والتخصصات والخدمات الطبية التي ستقدم للمواطنين.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان، إن مشروع إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد يعد مثالا للتنسيق والتوافق بين الجامعة والمحافظة، لخدمة أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتوقيع التصميمات الابتدائية للمشروع، الذي يعد أحد المشروعات الهامة الجاري إنشاءها على أرض القليوبية؛ إذ يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.

وأشار «الهجان» إلى أن المحافظة كان لها نصيب كبير في المشروع القومي لتطوير 31 مستشفى على مستوى الجمهورية؛ إذ يجرى حاليا تطوير 5 مستشفيات مركزية، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بصحة المواطنين، مؤكدا أن هذه المشروعات بدأت تؤتي ثمارها خلال الفترة الماضية، لخدمة أهالي المحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور جمال السعيد، أن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي يعد إنجازا طبيا، ونقلة نوعية للخدمة الطبية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية ومحافظات الدلتا، مشيرا إلى أن اليوم هام في تاريخ الجامعة؛ إذ تعتمد الرسومات الابتدائية للمشروع.

وقال «السعيد» إن مشروع المستشفى التخصصي الجامعي الجديد، حلم طال انتظاره للجامعة، ولكل أبناء القليوبية والمحافظات المجاورة، مؤكدا ان إدارة الجامعة كانت حريصة قبل نهاية 2020، باعتماد تصميمات المشروع الابتدائية، تزامنا مع احتفالات جامعة بنها، على مرور 15 عاما، وانفصالها عن جامعة الزقازيق.

وأضاف الدكتور جمال السعيد، أن رؤية الجامعة هي إقامة صرح طبي متميز في قلب مدينة بنها، يخدم أهالي المحافظة، ويخفف العبء عن المستشفى الجامعي، التي مرت بمراحل تطوير كبيرة خلال الفترات الماضية، دون أي توقف أو تأثير للخدمة الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الجامعية.

في السياق ذاته، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز المشروع، إن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما، وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرا الى أنه يعد إنجازا طبيا، وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.

فيما أكد المهندس هاني ضاحي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه، وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة، مشيرا إلى أن مشروع المستشفى الجديد يعد أحد المشروعات العملاقة التي تتطلب تضافر جميع الجهود لتمويل هذا الصرح الطبي الهام.

وقال «ضاحي» إن شركة وادي النيل كان لها دور إيجابي في معاونة وزارة الصحة، في تأهيل وتطوير أكثر من 25 مستشفى، و120 وحدة صحية على مستوى المحافظات، وذلك ثقة من الدولة في أداء الشركة للمشروعات الصحية.

وأوضح الدكتور محمد سعيد، المستشار الهندسي للجامعة، أن مستشفى جامعة بنها التخصصي الجديد، يقام بإجمالي مسطحات بنائية حوالي 64115 م2، وهي عبارة عن 2 بدروم وأرضي، و7 متكرر، ويضم التخصصات الطبية كافة، مشيرا إلى أنه تم مراعاة المواصفات الخاصة بالمشروع، طبقا للأكواد الملزمة والاحتياجات التي حددتها اللجنة المشكلة من رئيس الجامعة وعميد كلية الطب وقيادات المستشفى الجامعي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.