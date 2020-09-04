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لجنة مشروع "بنها التخصصي" الجديد تبحث بدء الحفر

كتب:

حسن صالح
12:37 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

عقدت لجنة التوجيه والإشراف والمتابعة على تنفيذ وتجهيز مشروع مستشفى بنها الجامعي التخصصي الجديد، برئاسة الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، اجتماعها مع المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل ووزير النقل الأسبق.

وناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس جامعة بنها، والدكتور أحمد يوسف والدكتور حسام عبدالعظيم أعضاء اللجنة، والمكتب الاستشاري ومسؤولي شركة وادي النيل للمقاولات، اللمسات الأخيرة للتصميمات النهائية للمشروع والتجهيز للبدء في تنفيذ الأعمال الساندة للحفر "الخوازيق".

وقال الدكتور عادل عدوي رئيس اللجنة، إن مشروع إنشاء المستشفى التخصصي الجامعي الجديد يتطلب مخططا استراتيجيا عاما وفقا لاحتياجات محافظة القليوبية، مشيرا إلى أن المشروع يعد إنجازًا طبيًا وداعما للخدمة الصحية والتعليمية بجامعة بنها.

وأكد المهندس هاني ضاحي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل، التزام الشركة بما جرى الاتفاق عليه وتنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية في مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة.

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