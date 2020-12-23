الصحة توافق على مد مستشفى الشيخ زويد بأجهزة وكوادر طبية جديدة

أكد أبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، أن أجتماعه ونواب المحافظة مع وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد، أثمر عن موافقتها على مد مستشفى الشيخ زويد بعدد من الكوادر الطبية والأجهزة، بعد أجراء حصر للشامل للمستشفى، والوقوف على جاهزية بعض الأقسام الموجودة، والعمل على فتح قسم للعناية المركزة وقسم أخر للعزل فى الطابق الثانى بالمستشفى.

وأكد "فايز أبو حرب" عضو مجلس الشيوخ أن وزيرة الصحة وافقت على تغيير الأسِرة القديمة الموجودة بقسم الغسيل الكلوي بالمستشفى مع إفادة بتقرير منفصل عن محرقة النفايات التي أثارت غضب سكانحى الكوثر بوسط الشيخ زويد، بعد إنبعاث عوادمها.

وكان الدكتور أحمد عبد الوهاب، مدير مستشفى الشيخ زويد، اشتكى من قلة الكوادر الطبية فى المستشفى، مؤكدا أن قسم ألاستقبال والطوارئ يديره 4 أطباء بينهم 3 متعاقدين وفوق السن، وأن هناك نقص فى بعض التخصصات مثل العظام والأنف والأذن والحنجرة والتخذير، موضحا أن المستشفى يقوم بعمليات خفيفة مثل اللوز والفتاق والبواسير يجريها الدكتور محمود رفاعى متعاقد قديم وطبيب الجراحة أحمد عبد الوهاب مدير المستشفى.

وكان رحمى بكير عضو مجلس النواب، أكد أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد شكلت فريقا للتحقيق فى واقعة توقف الآوكسجين عن المرضى لعدة دقائق فى قسم العزل بمستشفى العريش العام، ووعدت بمحاسبة المقصرين حال ثبوت الواقعة التي أثارها نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعى.