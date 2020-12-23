مواعيد تسليم أراضي «بيت الوطن» بمدينة دمياط الجديدة منتصف يناير المقبل

أراضٍ سكنية عدة تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، وذلك بشروط معينة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 17/1/2021، وحتى يوم الخميس 4/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى السكنية «الأكثر تميزا» وأراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن» بمنطقة بارك دمياط، بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع الأراضي السكنية الأكثر تميزا، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12: 22، يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع أرقام (23- 31- 33- 34)، يوم الثلاثاء 19/1/2021، والقطع من 35: 44، يوم الأربعاء 20/1/2021.

والقطع من 45: 54، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 55: 64، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 65: 74، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 75: 84، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 85: 94، يوم الأحد 31/1/2021.

أما القطع من 95: 101، ومن 103: 105، يوم الاثنين 1/2/2021، والقطع من 106: 115، يوم الثلاثاء 2/2/2021، وتخصيص يومي الأربعاء 3/2/2021، والخميس 4/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج المرحلة السابعة «بيت الوطن»، القطع من 1: 11، يوم الأحد 17/1/2021، والقطع من 12: 21، يوم يوم الإثنين 18/1/2021، والقطع من 22: 31، يوم الثلاثاء 19/1/2021.

والقطع من 32: 41، يوم الأربعاء 20/1/2021، والقطع من 42: 51، يوم الخميس 21/1/2021، والقطع من 52: 61، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 62: 71، يوم الثلاثاء 26/1/2021، وتخصيص يوم الأربعاء 27/1/2021، لمن تخلف عن التسلم فى المواعيد السابقة.

وتتضمن شروط حجز أراضي المجتمعات العمرانية، أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا "شركة أو مؤسسة"، ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

ولا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها، كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

وألا يكون سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».