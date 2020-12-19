غدا.. تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بمدينة الفيوم الجديدة

قطع أراضي عدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن على مستوى الجمهورية، وذلك بشروط معينة.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل 20/12/2020، وحتى يوم الأحد الموافق 27/12/2020، في تسليم قطع أراضي «الإسكان المتميز» بالحي الأول المجاورتين 1 و4، بالإضافة إلى تسليم قطع أراضي الحي الثانى المجاورات 1 و2 و3، ومنطقة الامتداد الجنوبي للكتلة السكنية الـ180 فدان، بمدينة الفيوم الجديدة.

وأوضح الوزير أنه سيتم تسليم القطع بالحي الأول المجاورة الأولى، القطعتين رقمي 127 و128، والقطع بالمجاورة الرابعة ، أرقام «15– 17– 19– 21– 35– 73– 94– 95– 214– 223– 226– 244– 116– 208– 210»، يوم الأحد 20/12/2020.

وسيتم تسليم القطع بالحي الثاني المجاورة الأولى، القطع أرقام «87– 39– 144– 215– 226»، والقطع بالمجاورة الثانية، أرقام «181–189– 191»، يوم الإثنين 21/12/2020، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة الثانية أرقام «48 – 142 – 153 – 154 – 155 – 179 - 180»، والقطع بالمجاورة الثالثة، أرقام «45 – 49 – 54 – 60 - 66»، يوم الثلاثاء 22/12/2020.

بينما سيتم تسليم القطع بمنطقة الإمتداد الجنوبى للكتلة السكنية للمدينة، القطعتين رقمي 54 و67، يوم الأربعاء 23/12/2020، في حين تم تخصيص يومي الخميس 24/12/2020، والأحد 27/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

شروط حجز أراضي الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا «شركة أو مؤسسة».

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ بدء الحجز.

3- لا يحق للأسرة «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر» التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

4- كما لا بد ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر»، بأي من المدن الجديدة.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، له أو لأحد أفراد أسرته «الزوج، والزوجة، والأولاد القصر».