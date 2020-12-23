عاجل.. الصحة: القاهرة والإسكندرية الأكثر إصابة بكورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنّ محافظتي القاهرة والإسكندرية الأكثر زيادة بإصابات فيروس كورونا، وهذا ليس لأنهما الأكثر عددا بالسكان، لكن هناك محافظات ذات كثافة سكانية عالية مثل القليوبية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وليست بهذا التصارع.

وأضافت زايد، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي تعقده الآن بشأن مستجدات فيروس كورونا، أنّ الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا من قبل فوق سن الـ50، لكن الآن أصبحت الفئة العمرية الأكثر إصابة من 35 لـ50 سنة، وهو لم يكن موجودا الفترة الماضية.

وتابعت وزيرة الصحة، أنّ الفئة العمرية من 15 لـ35 عاما كانت لا تتعدى الـ15% من الإصابات، والآن أصبحت 25%، مناشدة الشباب في المصالح والجامعات بأن يتبعوا الإجراءات الاحترازية.