حبس 6 متهمين في واقعة «طفل المخدرات» بالدقهلية.. وإيداعه دار رعاية

أمر المستشار إيهاب عطوة، رئيس نيابة أول المنصورة، بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس 5 متهمين في واقعة «طفل المخدرات»، 4 أيام ذمة التحقيقات، وإيداع خالة الطفل إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، على أن يراعي عرضها يوم 27 ديسمبر، وإيداع الطفل «آدم. أ، 4 أعوام» بدار رعاية الأطفال «قيد الحياة»، التابعة لجمعية رسالة الكائنة بمدينة بلقاس؛ لرعايته وحسن معاملته.

واعترف المتهمون في تحقيقات النيابة، أن الأم اعتادت على تقديم السجائر المخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل لتدخينها من قبيل المزاح، وأن الفيديو المتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره منذ حوالي شهر ونصف، بمعرفة صديقة الأم، في أثناء تجمعهم بمنطقة «أرض الطوبجي»، خلف أكاديمية السلاب الخاصة بالمنصورة التابعة لمنطقة سندوب، وأنهم يعملون في مجال تجميع الكرتون، وأن الواقعة كانت حال تواجدهم جميعا بأحد المنازل تحت الإنشاء.

وأكد المتهمون أن «رضا ح. م.»، وشهرته رضا الزوق، 36 سنة، مقيم عزبة «الشحاتين»، دائرة قسم أول المنصورة، والذي تبين أنه مسجل خطر، هو من قدم سيجارة مشتعلة مخلوطة بنبات البانجو المخدر للطفل ليدخنها، وهذا ما ظهر في الفيديو، ثم أخذها منه عقب ذلك واستكمل هو تدخينها.

وأضاف المتهمون: «ثم بعد ذلك قدم للطفل طبق موضوع به مسحوق عقار الباركينول المخدر، وحثه له على استنشاقها، وقيامهم جميعا بالمزاح حال ذلك في حضور والدة الطفل، مع تكرار ألفاظ خادشه للحياء، في أثناء ذلك، وأنهم كانوا يشجعون الطفل علي ما قام به أمامهم».

وأوضح المتهمون أنهم بعد عملهم تجمعوا في المكان الذي تم تصوير الفيديو به، وذلك بحضور والدة الطفل، وتدعى «فاتن خ. ج.، 21 سنة، مطلقة»، وخالته «ندى، 16 سنة»، تقيمان بمنطقة أرض الطوبجي، بالإضافة إلي وجود كل من: «رضا. ح. م»، وشهرته رضا الزوق، 36 سنة، مقيم بعزبة «الشحاتين»، دائرة قسم أول المنصورة، مسجل خطر تحت رقم «713 فئة ب»، فرض سيطرة والسابق اتهامه في عدد 29 قضية «سرقات، وسلاح أبيض، ومخدرات، وضرب»، وشقيق الثالث من الأم «عبدالفتاح. ع. ب»، 48 سنة، مقيم بشارع «السلخانة»، دائرة قسم أول المنصورة، مسجل خطر تحت رقم «38 فئة ب سرقات»، والسابق اتهامه في عدد 23 قضية «سرقات، ومخدرات، وتبديد»، بالإضافة إلى نجل عم الثالث «محمد أ. م.»، 20 سنة، مقيم بشارع مستشفي الصدر، دائرة قسم أول المنصورة، وصديقة الأم «نورا. ا. ي.»، 19 سنة، مقيمة بقرية كفر العرب، دائرة مركز طلخا، وهي التي صورت الفيديو، وجميعهم يعملون في تجميع أوراق الكرتون.

وكانت مديرية أمن الدقهلية رصدت المتابعة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتداول مقطع فيديو يظهر فيه طفل يمسك بسيجارة مشتعلة، ويدخنها، وحوله بعض الأشخاص يتبادلون الضحك، ويقدم أحدهم طبق به مادة غير معلومة، ويحثه على استنشاقها.

وتمكنت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، من خلال الفحص تحديد هوية الطفل، وتبين أنه يدعى «آدم. م. ا.، 4 سنوات»، مقيم بمنطقة أرض الطوبجي، خلف جامعة السلاب دائرة قسم أول المنصورة، كما تمكنت من تحديد جميع الأشخاص المتواجدين في المكان، وقت تصوير الفيديو.

وجري تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، ووالدة الطفل.