رئيس التحرير

محمود مسلم

مواقيت الصلاة الخميس الجمعة 24-12-2020 في مصر

كتب:

هبة وهدا
12:10 ص | الخميس 24 ديسمبر 2020
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

يبحث البعض عن مواقيت الصلاة ومن بينها صلاة الفجر، ولذلك توفر "الوطن" في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها، مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، في عدد من المحافظات المختلفة.

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب 05:01

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في الجيزة

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:43

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:25

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان الفجر: 05:22

أذان الظهر: 12:00

أذان العصر: 02:45

أذان المغرب: 05:04

أذان العشاء: 06:28

 

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجر: 05:04

أذان الظهر: 11:49

أذان العصر: 02:46

أذان المغرب: 05:05

أذان العشاء: 06:25 

مواقيت الصلاة اليوم في الشرقية

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:53

أذان العصر: 02:39

أذان المغرب: 04:58

أذان العشاء: 06:21

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ

أذان الفجر: 05:18

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:00

أذان العشاء: 06:24 

 

مواقيت الصلاة اليوم في القليوبية

أذان الفجر: 05:16

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 02:42

أذان المغرب: 05:01

أذان العشاء: 06:24

مواقيت الصلاة اليوم في المنيا

أذان الفجر: 05:15

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 02:49

أذان المغرب: 05:08

أذان العشاء: 06:29

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 23-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في مصر

الكنيسة الإنجيلية: علقنا الصلاة والاجتماعات لمواجهة كورونا بداية من الغد

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-12-2020 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 19-12-2020 في مصر

المفتي عن لعاب الكلب: غير نجس ولا يمنع الصلاة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 18-12-2020 في مصر

كان قلبه متعلقا بالمسجد.. التفاصيل الكاملة لوفاة موظف بالمعاش عقب الصلاة في سوهاج