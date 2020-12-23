عاجل.. معامل الصحة: إجراء 12 ألف مسحة لفيروس كورونا في مصر يوميا

قالت الدكتورة نانسي الجندي رئيس المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، إن مصر تجري يوميا 12 ألف مسحة لحالات اشتباه لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

تشكيل لجنة من 3 وزارات لاختيار لقاح كورونا المناسب

وتابعت «الجندي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن معامل وزارة الصحة والسكان، جرى إضافة معمل لها مزود بأحدث التقنيات الحديثة ليصبح عدد المعامل 62 معملا تستقبل يوميا حالات اشتباه لفيروس كورونا.

وأوضحت أن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة والسكان، صحيحة 100%، ولا يوجد أي دليل على إخفاء أي أرقام: «نحن فى وباء عالمي، ولا داعي لإخفاء أي شيء على المواطن».

وأكدت رئيس المعامل المركزية لوزارة الصحة، أنه جرى تشكيل لجنة مكونة من وزارات الصحة والدفاع والإنتاج الحربي والتعليم العالي، لاختيار اللقاح الأنسب.

نانسي الجندي: كل شحنة لقاحات كورونا تخضع لأربعة تحاليل

وأضافت أن العاملين بالمنظومة الصحية خاصة مستشفيات العزل والفرز و الصدر والحميات والأمراض المزمنة «مرضى الكلى والقلب والسكر والأوعية الدموية» وكبار السن، مشيرة إلى أن كل شحنة لقاحات كورونا يجري استقبالها تخضع لأربعة تحاليل بمعرفة هيئة الدواء قبل بدء التطعيم.

وشددت وزيرة الصحة والسكان، على تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا، ووجهت في بيان سابق لها، أعضاء اللجنة العلمية، بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، وذلك بالتنسيق مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكانت وزيرة الصحة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم، عن أن فيروس كورونا قادر على التحور، مؤكدة أن هذا التحور ليس تحورا في مفهومه العام ولكنه تغير في ماهية الفيروس وأعراضه، مشيرة إلى أن ذلك بحسب، ما ذكره وزير الصحة البريطاني.

ولفتت وزيرة الصحة، الى أن فيروس «سي» يعتبر واحدا من بين مئات الفيروسات التي تحدث لها تحورات، أو تغيرات بمعنى أدق، ولذلك يعتبر الدواء هو الحل الأفضل لمواجهة هذه الفيروسات المتحورة، وليس اللقاح.

واضافت أن أكثر من 140 ألف تغير يحدث في الفيروس، منها 4 آلاف خاصة بالبروتين التعريفي للفيروس.