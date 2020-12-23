عاجل.. وزيرة الصحة: رصد 140 ألف تحوّر وتغير في فيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنَّ وزير الصحة البريطاني أعلن وجود تحوّر في فيروس كورونا، منوهة إلى أنَّهم لا يطلقون عليه «تحوّر» ولكن «تغير»، لافتة إلى أنَّ من أبرز الفيروسات التي بها مئات من التحورات والتغيرات هو فيروس «سي»، لذلك لكم يكن هناك لقاح مضاد له، ولكن كان الدواء هو الأفضل، بسبب كثرة التحورات التي تحدث له، وهذه طبيعة الفيروسات، كما أن فيروس الإنفلونزا يجرى له لقاح كل عام بحسب التغير الذي يحدث له.

وأضافت «زايد»، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ فيروس كورونا مثله مثل أي فيروسات كثيرة، ومع وجودها لمدة طويلة تحدث بها تحورات، والمؤسسة التي رصدَت هذا التحور الأخير الذي أعلنه وزير الصحة البريطاني، رصدت أكثر من 140 ألف تحوّر وتغير في الفيروس، و4 آلاف منها خاصة بالبروتين التعريفي للفيروس، مبينة أنَّ هذه التحورات أو التغيرات تنشأ نتيجة انقسام وتصارع الفيروس بشكل سريع ما يحدث هذه الطفرات الجينية.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنَّ التغير لم يحدث فقط في بريطانيا، حيث رصد تغير في جنوب أفريقيا وشرق آسيا، وكل العلماء حتى الآن أكّدوا أنَّ هذه التغيرات ليس لها تأثير على اللقاحات خاصة التي تعتمد على تكنولوجيا إضعاف فيروس حي أو تعطيل فيروس كورونا، ولا يتطلب تعديل اللقاحات حتى هذه اللحظة.