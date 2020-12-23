عاجل.. الصحة: عواصم المحافظات الأكثر تسجيلا لزيادات إصابة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الزيادات الأكبر في إصابات بفيروس كورونا في القاهرة الكبرى والإسكندرية وخاصة عواصم المحافظات، ولابد من معرفة أن المكان المغلق هو الأكثر خطورة، وكلما زاد التواجد بمكان لفترة طويلة نصبح أكثر عرضة واحتمالية للإصابة، والتواجد في الأماكن المزدحمة تزيد معه احتمالية الإصابة بكورونا، وفي فترة الشتاء تزيد احتمالية فترات العدوى بسبب الأماكن المغلقة وقلة التباعد.

وأضافت زايد، خلال مؤتمر صحفي، عقدته منذ قليل، حول مستجدات فيروس كورونا: «على أد ماتقدر ماتتواجدش في مكان مغلق لفترة طويلة مع نفس الناس، وأثناء التواجد في المواصلات شديدة الازدحام لابد من ارتداء الماسكات وعدم التلامس، وكل ما كانت التهوية أكبر كلما كان المكان أكثر أمانا».

وتابعت زايد، بأن العلم حتى الآن، لم يحدد مدى تواجد هذا الوباء في العالم، ولذلك من المهم ارتداء الكمامات بشكل، أمثل والتخلص منها بشكل أمثل، وغسل الأيدي، وتقليل التزاور وخصوصا لدى كبار السن، ووزارة الصحة، تقدم العلاج للأمراض المزمنة ولكبار السن «خدوا بالكم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».