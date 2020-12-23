عاجل.. وزيرة الصحة: مستشفى لكورونا في كل حي.. وماتخافوش من العدوى

شددت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على أنه يوجد في كل حي وكل مركز بالمحافظات مستشفى عزل: «ماتسيبوش الحي اللي قريب منكم وتروحوا تتكدسوا في مستشفى من مستشفيات القاهرة، وكل مستشفيات الصحة بتشتغل مع بعض ومع الجهات اللي تابعة ليها وجميع أحياء القاهرة متغطية بمستشفيات، وكل حي به مستشفى، وعلى المواطن المصاب التوجه لأقرب مستشفى لأنه سيتلقى العلاج به والخدمة بدلا من حدوث التكدس بمستشفيات بعينها».

وأضافت "زايد"، خلال مؤتمر صحفي تعقده الآن، حول مستجدات فيروس كورونا، أن معظم المستشفيات بها خدمات لحالات كورونا وخدمات للحالات العادية: «من يشعر بالمرض العادي لا يخاف من الذهاب للمستشفى، لأن الأجزاء الخاصة بعلاج وعزل كورونا مؤمنة تماما ولها مسارات مختلفة، ولن تنتقل العدوى للشخص السليم، والمبادرات الرئاسية الصحية تعمل والخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المزمنة تعمل في الوحدات الصحية، وهناك احتياطات لمكافحة العدوى تؤمن مرتادي المستشفيات بعدم الإصابة بالمرض».

ووجهت "زايد" الشكر للإعلاميين على المجهود المبذول منهم في التوعية خلال الجائحة، مشيرة لوجود 800 متلقي بلاغ على الخط الساخن الخاص بكورونا «105».