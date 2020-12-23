الصحة للمواطن: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعرضك لفقدان الوظيفة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التزام المواطن بتطبيق الإجراءات الصحية انخفض نسبيا، وهو مسؤول عن نفسه وعن أسرته، والدولة تبذل جهودا كبيرا للغاية، خاصة وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، في مراقبة الأماكن العامة، للتأكد من التباعد الاجتماعي والتزام المطاعم، وأضافت خلال مؤتمر صحفي، أن الفترة الأكثر صعوبة هي فترة الشتاء، ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكل كبير للغاية، وارتداء الكمامات وغسل الأيدي مسؤولية المواطن، مشددة على أهمية ذلك وعدم الاستهتار في هذه الفترة، مؤكدة أن الدولة نجحت في العبور من الأزمة على مدار عام كامل، ومصر من الدول التي تعد على أصابع اليد الذي نما اقتصادها بالإيجاب.

وتابعت زايد: «عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعرضنا لفقدان وظائفنا، وده طبعا شيء هيضر المواطن بشكل مباشر، فحفاظا على المواطن وصحته ودخله، يجب أنه يأخد بالمعايير الاحترازية».