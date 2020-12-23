الشرطة التركية تواصل عنفها.. دفع نائب «قعيد» من فوق كرسي متحرك

تواصل الشرطة التركية، سلسلة العنف غير المبرر تجاه السياسيين الأكراد، وثقت عدسات عدد من الناشطين الأكراد في مقطع فيديو، اعتداء رجال الشرطة على البرلماني موسى بير أوغلو، نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث أسقطوه أرضا من مقعده المتحرك.

تجمع عدد من السياسين والناشطين الأكراد، أمس، في مظاهرة احتجاجية على اعتقال السلطات التركية لرموز سياسية كردية بارزة، كانت أخرهم ليلى جوفن النائبة السابقة عن حزب الشعوب الديمقراطي، الاثنين الماضي، وصدر حكم ضدها بالسجن 22 عاما، بتهمة ممارسة الإرهاب، ولكن الشرطة هاجمت المظاهرة ومنعت المشاركين من قراءة البيان الصحفي، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الحضور من بينهم إليف بولوت وإردال أفجي الرئيسان المشتركان حزب الشعوب الديمقراطي، في أسطنبول، وفقا لما نشره موقع «العربية».

ولم يكن الحادث سوى حلقة وحيدة في سلسلة العنف المستمر الذي تمارسه الشرطة التركية تجاه الشعب، وذلك بعد ما تصدرت تركيا قائمة الدول التي يتعرض سكانها لانتهاكات قمعية على يد السلطات، حيث سجلت انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ارتفاع قدر بـ20% عن العام الماضي، وفقا لتقرير نشره موقع «تركيا الآن».

ألقت القوات التركية القبض على 96 ألف مواطن تركي بتهمة الانتماء للحركة التي يتزعمها عبدالله جولن، بالإضافة إلى إصدار مذكرت اعتقال لـ 292 ألف مواطن بنفس التهمة، فضلا عن تنفيذ 115 ألف عملية اعتقال ضد مواطنين أتراك بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني.

وبخلاف ليلى جوفن التي صدر ضدها حكم بالسجن 22 عاما، بتهمة الإرهاب، بعد رفع عنها البرلمان التركي الحصانة وأسقط عضويتها يونيو الماضي، تم فصل 151 نائبًا منتخبا تعسفيًا من مناصبهم برئاسة البلديات التابعة لأحزاب المعارضة بزعم انتمائهم لتنظيمات إرهابية، وذلك بخلاق قمع رموز المعارضة من السيدات وشن حملات اعتقالات واسعة بحقهن، من بينهن الرئيس الفخري لبلدية سيلفان نشيدة توبراك.