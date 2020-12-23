تشميع 25 مركزاً للدروس في اليوم الثاني للحملة على «السناتر» بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن غلق وتشميع 25 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة، اليوم الأربعاء، في ثاني أيام الحملة التي تشنها المحافظة على «السناتر» بمختلف مراكز الغربية.

وقامت رئاسة حي أول طنطا بغلق أكثر من 7 مراكز للدروس الخصوصية، بشوارع المأمون البحرى، والأشول، وإبراهيم عوارة، والمحبة آخر ترعة الشيتي، والعجيزي.

كما قامت رئاسة حي ثان طنطا بغلق وتشميع 11 مركزاً للدروس الخصوصية بشارع الأشرف، وكذلك تم غلق مركزين للدروس الخصوصية بمركز ومدينة سمنود.

وفي ذات السياق، قام حي أول المحلة الكبرى بحملة على مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بنطاق الحي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة السنطة، تم إخلاء وغلق عدد 3 مراكز للدروس الخصوصية، الأول بقرية ميت يزيد، والثاني بعزبة مبارك، التابعة للوحدة المحلية بالقرشية، والأخير بقرية شبرا بلولة، التابعة للوحدة المحلية بالجعفرية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام المحافظة بمنع التكدسات والتجمعات، وحرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، اعتمد محافظ الغربية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الحالى، للشهادات وصفوف النقل بجميع المراحل، حيث تبدأ الامتحانات يوم 10 يناير، وتنتهى يوم 4 فبراير.

ووجّه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب، وارتداء الكمامات، وتواجد المطهرات، مع التأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب أثناء الامتحانات، وتجهيز اللجان، وإجراء أعمال الصيانة البسيطة للأثاث المدرسي، وتوفير الإضاءة اللازمة.

ووجه رحمي مديرى الإدارات التعليمية للقيام بجولات ميدانية، للتأكد من تجهيز اللجان، والانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة قبل إجراء الامتحانات بوقت كاف .

كما وجه بضرورة التنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لرفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدارس، لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

ومن جانبه، أوضح ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية شكلت غرفة عمليات رئيسية للمتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وتشكيل غرفة عمليات خاصة بالامتحانات، تتضمن الموجه أو الموجه الأول، مع ضرورة تقسيم المدارس إلى قطاعات، وعدم توحيد الامتحان على مستوى الإدارة.

وأضاف حسن أنه تم الانتهاء من شرح جميع المناهج، وفق توزيع المنهج الوارد من الوزارة، وإجراء المراجعات النهائية، وتدريب الطلاب على نماذج الامتحانات.