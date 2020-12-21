حظر إقامة سرادقات العزاء ومراكز الدروس الخصوصية بالقليوبية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قرارا بالحظر التام لإقامة سرادقات العزاء مع استمرار غلق دور المناسبات في ظل ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الموجة الثانية للفيروس مع تطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

كما شدد قرار المحافظ الصادر اليوم على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والعرض الدوري بالمستجدات عليه.

جاء ذلك ضمن الكتاب الدوري الذي أصدره المحافظ اليوم الإثنين، بشأن التدابير والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تضمن عددا من الإجراءات، منها الالتزام بتخفيض أعداد العاملين لتكون نسبة الحضور اليومى للعاملين بالجهات والقطاعات الحكومية بحد أدنى 50% من قوة العاملين لتقليل الكثافات والتجمعات مع توفير الحماية اللازمة للعاملين.

وكذا التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بمترو الأنفاق والقطارات ووسائل النقل الجماعية، سواء العامة أو الخاصة، بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة على المواطنين المخالفين لهذه الإجراءات.

وشدد الكتاب الدوري، على رؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم، وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

كما تضمنت الإجراءات الإعلان عن تخصيص رقم ساخن للابلاغ عن حالات الاصابة بفيروس كورونا وهو: 01555573040.

وفي وقت سابق، استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 801 حالة إصابة، والعبور 182 حالة، والقناطر الخيرية 668 حالة وبنها 3195 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1162 حالة وغرب شبرا الخيمة 1257 حالة، وشبين القناطر 772?حالة، وطوخ 1303 حالة، وقليوب 734 حالة، ومدينة قها 61 حالة، وكفر شكر 595 حالة إصابة.