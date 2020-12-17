ديزني تعلن استكمال مسلسل شركة المرعوبين المحدودة.. وهنيدي يستطلع الرأي

أعلنت شركة ديزني عن تقديم مسلسل جديد استكمالا لفيلم «شركة المرعبين المحدودة».

وأكدت الشركة من خلال موقعها الرسمي بأن المسلسل سيتم عرضه خلال العام القادم 2021 على منصة «Daisney+» وبأن أحداثه ستكون استكمالا لأحداث الفيلم بجزئيه.

وعلى جانب آخر نشر الفنان محمد هنيدي عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» منشورا استطلع من خلاله رأي جمهوره في تقديم مسلسل شركة المرعبين المحدودة مدبلجا باللغة العربية مثلما قدمه في جزئي الفيلم السابقين قائلا: «شركة المرعبين المحدودة راجعين في مسلسل السنة الجاية على منصة ديزني+ اللي نفسه نرجع ندبلجه بالعامية يعمل لايك أو شير عشان نشوف كام شخص متحمس للفكرة».

الفيلم قدم لأول مرة منذ 19 عاما وحصد 4 جوائز أوسكار

يذكر أن الجزء الأول من فيلم "شركة المرعبين المحدودة" قد تم طرحه في عام 2001 من تأليف وإخراج بيتي دوكتر، وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا في السينما الأمريكية ودول العالم وتجاوزت إيراداته 577 مليون دولار حول العالم.

وأشاد به النقاد، كما فاز أيضا بـ4 جوائز أوسكار «أفضل فيلم رسوم متحركة، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل أغنية أصلية، أفضل مونتاج صوتي».

وقدم الجزء الأول من فيلم شركة المرعبين المحدودة بالدبلجة المصرية بصوت عدد كبير من الفنانين على رأسهم الفنان محمد هنيدي، سامي مغاوري، حنان ترك، ماجد الكدواني وأحمد كمال وحقق الفيلم نجاحا كبيرا في مصر والوطن العربي.

وعلى جانب آخر ينتظر الفنان محمد هنيدي عرض فيلمه السينمائي الجديد «النمس والإنس» من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولة الفيلم كل من منة شلبي، وبيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، وصابرين وعدد من الفنانين.

ويجسد محمد هنيدي خلال أحداث فيلم النمس والإنس شخصية موظف حكومي فقير يتعرض للكثير من المصائب والتي تقع بسبب مهنة والده الذي يجسد شخصيته الفنان شريف دسوقى.