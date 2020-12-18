أحمد أمين: كنت بشرب سجاير أعشاب بقدونس في مسلسل ما وراء الطبيعة

قال الفنان أحمد أمين، إنه أقلع عن التدخين قبل العمل في مسلسل «ما وراء الطبيعة»، وخلال أحداث المسلسل كان يدخن سجائر أعشاب، موضحا: «كنت بشرب سجاير أعشاب زي بقدونس وكدة.. في مسلسل ما وراء الطبيعة.. وفي بعض الأحيان كنت بدخن سجاير حقيقية».

أحمد أمين يوضح مكانة الدراما المصرية

وأضاف «أمين» في لقاء مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، الخميس، أن الدراما المصرية تستحق أن يكون لها مكانة وسوق في دول العالم، لأن الحدوتة بها قيم إنسانية مثل الخوف والحب والشفقة، وهي موجودة في العالم كله، معقبا: «أخص بالشكر الأستاذ الذي عمل فارقا في جيلنا، وهو الدكتور أحمد خالد توفيق»، معربا عن أمنيته في عمل جزء ثان من المسلسل.

أحمد أمين يمازح «شيراز»

ومازح الطفلة ريم عبدالقادر، والتي أدت شخصية «شيراز» في المسلسل، وقال: «لما بتكون ريم فاضية بيطلبوا مني أروح لقاءات تلفزيونية مكانها».

أحمد أمين وأبنائه

وكشف أنه قدم برنامج «الفاميليا»، لأنه يحب الأجواء الأسرية، واكتشف أن أبناءه يحبون أن يحتضنهم ويقضي معها وقتا جيدا أكثر من الألعاب والهدايا، مضيفا: «ندمت على الهدايا اللي جبتهالهم».

وحل أبطال مسلسل «ما وراء الطبيعة» ضيوفا على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، حيث تحدثوا عن تفاصيل وكواليس العمل في المسلسل، الذي شارك إنتاجه محمد حفظي، ومن رؤية وإخراج عمرو سلامة.

وقال أحمد أمين، بعض الظروف خدمت هذا النجاح، منها ثقة المخرج، والدعاية الجيدة للمسلسل، وأن الدور جاء له في وقت مناسب، مؤكدا أنه لم يتوقع الانتشار الكبير للمسلسل، ولا التأثير الذي حدث، وهناك 6 أغاني صنعت عن المسلسل، إضافة إلى الـ«كوميكس»، ولم أتخيل النجاح الذي حدث، خاصة أنه تم عرضه على منصة رقمية، ولم يتوقع المشاهدات الكبيرة.

ويؤدي أحمد أمين شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في رواية «ما وراء الطبيعة»، وهو طبيب أمراض الدم العنيد الذي يواجه مغامرات في أجواء الرعب.