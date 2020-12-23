«أطفال بلا مأوى»: نبلغ الشرطة عن أي متسولة تصطحب أطفالا بالشارع

قال حسني يوسف، مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، بوزارة التضامن الاجتماعي، إن فريق البرنامج يقوم بعرض مساعدته على السيدات اللاتي يتواجدون بالشارع ويفترشن الأرصفة بصحبة أطفالهن، لافتا إلى أنه في حال اكتشاف أنها متسولة يجري إبلاغ الشرطة، وأضاف يوسف، لـ«الوطن»، أنه في حال إثبات أن السيدة ليست أم الطفل، يجري تحويلها للنيابة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإيداع الطفل دور الرعاية.

«أطفال بلا مأوى»: نتعامل مع سيدات الشوارع كحالات إنسانية

ولفت مدير البرنامج القومي لأطفال بلا مأوى، إلى أنه يجري التعامل مع الأم المتواجدة بالشارع كحالة إنسانية، ويجري إقناع السيدة التي ليس لها مأوى وتقيم بالشارع بالذهاب مع الفريق وإيواء أبنائها بإحدى دور الرعاية، وإيوائها بأحد مراكز المرأة، في حالة إذا كانت مطلقة ولم تجد مأوى، أو تعرضت لأي ظرف اجتماعي صعب، ويجري تأهيليها، نفسيا واجتماعيا.

وأشار إلى أنه لو اتضح مع التكرار أنها متسولة يجري إبلاغ الشرطة لاتخاذ موقف معها، مشيرا إلى أنه جرى التعامل وتقديم الخدمات لما يزيد عن 27 ألف طفل بدءا من انطلاق البرنامج في يناير 2017، وحتى ديسمبر 2020، أي خلال 3 سنوات.

وأكد أن الأطفال الذين جرى تقديم الخدمات لهم، تنوعوا ما بين أطفال بلا مأوى، وأطفال عاملين في بعض الأعمال البسيطة مثل بيع المناديل والورد، وأطفال مع أسرهم في الشارع، مشيرا إلى أنه جرى دمج آلاف الحالات داخل أسرهم.

البرنامج يعمل في 13 محافظة بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى

وأوضح أن البرنامج يعمل في 13 محافظة بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وهي: «القاهرة، الجيزة، بني سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد».

وأكد يوسف أن الوزارة تعمل على تقديم أوجه الحماية للفئات المهمشة والمحرومة من أوجه الرعاية وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.