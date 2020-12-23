استدعاء 3 مسؤولين بكهرباء الدقهلية لاتهامهم بمساعدة «مستريحة تمي»

باشرت نيابة تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، تحقيقاتها في اتهام موظفة بهندسة الكهرباء، المعروفة إعلامياً بـ«مستريحة تمي»، وزوجها الموظف بالأوقاف، بجمع 8 ملايين جنيه من عدد كبير من المواطنين، بزعم تشغيلها في أحد المشروعات التابعة لشركة الكهرباء التي تعمل بها الزوجة، مقابل عائد مادي شهري.

وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وظروفها وملابستها، مع مراعاة مدة الحجز القانونية للمتهمين، وكذا دور ابنهما «صلاح م. ص.»، في الواقعة.

كما أمرت النيابة باستدعاء كل من « ياسر ع. أ.»، مدير هندسة كهرباء تمي الأمديد، و«عوني ف. م.»، رئيس الإيرادات بهندسة كهرباء تمي الأمديد، و«الباز ث. ت.»، مسئول الشؤون الإدارية بهندسة كهرباء تمي الأمديد، الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات في الواقعة، وعما إذا كان الخاتم الممهور به الإيصالات المنسوب صدورها لهندسة كهرباء تمي الأمديد هو الخاتم الرسمي من عدمه.

واعترف المتهم الثاني «م. ص.ع.»، 52 سنة، موظف بالأوقاف، زوج المتهمة الأولى، بقيامه بتجميع المبالغ المالية من المجني عليهم، وإعطائها لزوجته «إيمان ج. ع.»، 45 سنة، موظفة بهندسة كهرباء تمي الأمديد، ويقيمان بعزبة «الفرنساوي»، التابعة لقرية تاج العز، دائرة المركز، بالاشتراك مع المدعو «السيد أ. أ.»، 58 سنة، سائق توكتوك، ومقيم بذات القرية.

وحدد الزوج، في اعترافاته أمام النيابة العامة، أن سائق التوك توك كان دوره استقطاب المجني عليهم، والتحصل منهم على أموال، وكذا قيامه بتوصيل الأرباح الشهرية إليهم، بينما أكد سائق التوك توك أنه ارتكب الواقعة مقابل حصوله على أجر مادي من المتهمة الرئيسية في القضية.

وكان بلاغ ورد لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، من «نهاد ر. ع.»، 23 سنة، ربة منزل، و«روان ح. أ.»، 22 سنة، موظفة، ضد كل من «إيمان ج. ع.»، وزوجها «م. ص. ع.»، بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، تُقدر بحوالي 8 ملايين جنيه، بغرض تشغيلها في أحد المشروعات التابعة لشركة الكهرباء التي تعمل بها الزوجة، مقابل عائد شهري، وبضبط المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، بغرض التربح.