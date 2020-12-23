محمود مسلم: المعونة الأمريكية عاجلا أو آجلا لن تدوم

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري يفتخر بجيشه والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي جعل هناك تنوعًا في مصادر السلاح، مشيرًا إلى أن الشعب لا ينسى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عندما حدث فض اعتصام رابعة 14 أغسطس 2013، اتخذ قرارًا على الفور يوم 15 أغسطس، بإيقاف مناورات النجم الساطع، التي كانت تقام بين الجيش المصري ونظيره الأمريكي.

مسلم: المعونة الأمريكية لمصر عليها لغط والولايات المتحدة تستخدمها لفرض شروطها

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تلقت رسالة باراك أوباما، ونزلت في الشوارع في اليوم التالي 16 أغسطس، وأحرقوا القاهرة، ومبنى شركة المقاولون العرب وغيرها من المؤسسات، لذلك لا يمكن ربط جلب السلاح والتدريب والتطوير بمصدر واحد، كما أن قصة المعونة الأمريكية عليها لغط، والولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها لفرض شروطها، «أنا أرى إن عاجلا أو أجلا، هذه المعونة لن تدوم».

مسلم: إدارة العلاقات في العالم ليست عملية سهلة

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر من المؤكد أنها وضعت كل هذه السيناريوهات أمامها، وتعلم الدولة المصرية، أن علاقتها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية، لكن في النهاية، كل دولة لابد أن تبحث عن مصالحها، «إدارة العلاقات في العالم ليست عملية سهلة، الأمور ليست بالبساطة التي يتصورها البعض، مع احترامي للبعض إدارة العلاقات الخارجية، لا تتم على المقاهي أو على فيس بوك».

وتابع: «رغم أن العلاقة بين الرئيس السيسي وترامب قوية، لكن ترامب في النهاية يبحث عن مصالح شعبه، وأيضًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبحث عن مصالح وطنه وشعبه»