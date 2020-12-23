3 قرارات لنيابة الإسكندرية بواقعة مصرع 6 في حريق مصحة الإدمان

بدأت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الاول لنيابات استئناف الإسكندرية، مساء اليوم، تحقيقات موسعة في واقعة مصرع 6 أشخاص، إثر اختناقهم نتيجة حريق اندلع داخل مصحة لعلاج الادمان بمنطقة العجمي غرب المدينة.

وأمر المستشار محمود زغلول، رئيس نيابة الدخيلة، بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة الحريق ومعرفه أسبابه وتحديد بدايته ونهايته، وندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفيين، والاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عن التراخيص الخاصة بمزاولة العلاج لفحصها، وتراخيص الأمن الصناعي، ومدى اتباع اشتراطات السلامة المهنية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطاراً من ضباط شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بالفيلا رقم 27 شارع 13، متفرع من شارع الحنفية، بمنطقة العجمي البيطاش، بدائرة قسم شرطة الدخيلة، ووجود مصابين ووفيات.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، وتم السيطرة على الحريق، وبالمعاينة والفحص تبين أن الفيلا عبارة عن مصحة للعلاج النفسي والإدمان، مكونة من دورين.

وأكدت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الإسكندرية أن مصحة علاج الإدمان، التي اندلع حريق بها اليوم الأربعاء، أسفر عن 6 وفيات، كانت تضم 45 مريضاً تم إنقاذ 39 منهم، بينهم حالة تم إسعافها في موقع الحادث.

وأوضحت الغرفة، في بيان قبل قليل، أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية يفيد بوجود حريق بالفيلا رقم 27 شارع 13، متفرع من شارع الحنفية البيطاش بنطاق حي العجمي، نتج عنه 6 وفيات وحالة إصابة تم إسعافها في الحال.

وكلف محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، رئيس حي العجمي وجميع الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية، بالتحرك إلى مكان الحادث، لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، ورفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف تواجد جميع الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع، حيث تمت السيطرة على الحريق.