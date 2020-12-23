مسلم: السيسي جعل مصر شريكا أساسيا في كل القضايا الإقليمية

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع خلال الفترة الأخيرة، أن يحدث طفرة في تسليح الجيش المصري، وإحداث تنوع في كل الأسلحة وكذلك تنوع في العلاقات، «يعني لما الرئيس عبدالفتاح السيسي يروح الأمم المتحدة، نلاقي هناك ليه لقاءات مع كل الناس، وانفتاح على الجميع»، موضحًا أن مصر أصبحت رقمًا صعبًا في المعدلة الإقليمية في المنطقة، بسبب تنوع العلاقات، ولم يكن هناك اقتصار على دولة واحدة أو قوة واحدة.

حصول مصر على تمويلات تنموية كانت بفضل علاقات السيسي الخارجية

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن العلاقات المصرية مع الصين جيدة، وكذلك علاقتها مع روسيا والولايات المتحدة وأوروبا وألمانيا، وهذا يُعد نتاج ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية من الناحية الدبلوماسية، موضحًا أن جريدة «الوطن»، نشرت حوارًا للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تؤكد فيه أن التمويلات التنموية التي حصلت عليها مصر كانت نتاج علاقات مصر القوية مع مختلف الدول.

الشعب يستفاد كثيرا من زيارات السيسي الخارجية

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن» أن مصر حصلت على تمويلات تنمية من الوكالة الأمريكية، وكذلك الوكالة الأوروبية، وهذا نتاج العلاقات الخارجية بين مصر ودول العالم، بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، «لما كان الرئيس السيسي بيسافر للخارج والإعلام بيشيد بده، كان فيه بعض الناس تطلع تقول طب وإحنا هنستفاد بإيه، لا طبعًا، الدولة تستفاد من تلك الزيارات وهذه هي النتيجة».

مصر أصبحت شريكًا أساسيًا في كل قضايا الإقليم

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر حاليا في وضع أفضل، وأصبحت الدولة المصرية شريكًا أساسيًا في كل قضايا الإقليم، كما أن العلاقات المصرية مع دول العالم، أتاحت لمصر الحصول على قروض من أجل التنمية، وتمويل مشروعات البنية الأساسية، وهذا بالأساس يعود بالخير على المواطن.