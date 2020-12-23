اللجنة العليا للفيروسات: سلالة كورونا الجديدة ببريطانيا لم تصل مصر

قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن جميع الفيروسات التنفسية تتحور مثل الأنفلونزا وغيرها من الفيروسات، وبسبب التسلسل الجيني والتحور الذي حدث لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وظهر في بريطانيا، أصبح الفيروس أسرع في الإصابة، موضحاً أنه ليس شرساً مثلما يدعي البعض، وليس له أي أعراض جديدة خطيرة، وأصبح يصيب جميع الفئات العمرية.

أشرف حاتم: تحور كورونا غير مؤثر على اللقاحات

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد، أي تأثير لتحور فيروس كورونا المستجد، على اللقاحات المنتجة للوقاية من المرض، حتى الآن، موضحاً أن اللقاحات المعلنة تعمل على جزء آخر من البروتين وهو غير متحور، وكذلك اللقاحات المحضرة عن طريق الحامض النووي، مشيراً إلى أنه لم يثبت أي شخص حتى الآن، وجود سلالة جديدة أو متحورة لفيروس كورونا المستجد في مصر.

عضو اللجنة العليا للفيروسات يطالب المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه يجب على المواطنين جميعاً الالتزام بارتداء الكمامات حتى في وجود اللقاحات بأنواعها المختلفة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي وغسل اليدين والوجه، موضحاً أنها أبرز الطرق للوقاية من المرض، وكذلك الاهتمام بالأطعمة والأغذية المفيدة للجسم.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس، تسجيل 788 حالة جديدة ثبتت إيجابية إصابتها بكورونا المستجد، بعد أن ثبتت تحاليلها معمليا، وذلك في إطار إجراءات الترصد والفحوصات التي تجريها الوزارة تماشياً مع إرشادات منظمة الصحة العالمية لمجابهة المرض.