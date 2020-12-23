محمود مسلم: مستقبل الإخوان مظلم.. وأردوغان علاقاته قوية بـ إسرائيل (فيديو)

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إن مصر تنوع علاقاتها الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع مسلم، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «مستقبل جماعة الإخوان الإرهابية مظلم كحاضرها»، مشيرا إلى أن أردوغان يعاني من أزمة، بعد إعلان جو بايدن اعتراضه على سياسة أنقرة.

وأكد مسلم وجود علاقات تجارية وسياسية بين تركيا وإسرائيل معلقا: «بعيدا عن التصريحات الإعلامية لأردوغان، هناك علاقة بينه وبين تل أبيب».