التعليم العالي: 37 ألف سرير في المستشفيات الجامعية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن كان هناك توجيه من رئيس الوزراء، بزيادة السعة للمستشفيات الخاصة بالعزل، وبالفعل تم إقرار ذلك، وكان هناك زيادة عددية في المستشفيات، حيث إن مستشفى الباطنة في قصر العيني الفرنساوي، عملت كمستشفى للعزل، إلى جانب ما يقرب من 7 مستشفيات للعزل داخل محافظة القاهرة فقط، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات، إجمالي 37 ألف، منهم 6 آلاف سرير كمرحلة أولى لمصابي كورونا، ومازالت نسبة الإشغال حتى الآن ليست كبيرة.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة للمستشفيات، فجامعة عين شمس بها مستشفى العبور التخصصي، والمستشفى الميداني الذي يسع إلى 200 سرير من أجل العمل على استقبال مصابي كورونا، وهذه تختلف عن المستشفى الميداني الخاصة بالقوات المسلحة بسعة 5 آلاف سرير وجاهزة هي أيضا، وجامعة الأزهر فيها مستشفى الزهراء ومستشفى الجلال ومستشفى أخرى من أجل العمل على استقبال مصابي كورونا.

وتابع أنه بالنسبة للإسكندرية، يوجد مستشفى الطلبة الجامعي، والمستشفى التعليمي الجديد في محافظة الإسكندرية لمصابي كورونا، وفي أسيوط مستشفى الرئسيي، وفي بنها مستشفى الجراحة في جامعة بنها، وفي الزقازيق مستشفى للعزل ومستشفى القلب والصدر، وفي طنطا مستشفى الطب النفسي، وفي المنصورة مجمع العنايات، وفي أسوان مبنى العيادات الخارجية.

وأردف أن المصابين الذين يعانون من مشاكل وأعراض بسيطة الأفضل له هو العلاج في المنزل، ولكن إن كان يشعر بأي مشاكل أو أعراض شديدة عليه التوجه لمستشفى، مستطردًا أنه يوجد حوالي 5 ألاف جهاز تنفس صناعي مخصص منهم حوالي ألفين في حالات كورونا، ونسب التواجد عليها قليلة جدًا حتى الآن