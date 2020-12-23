نجوم خطفهم الفن والغناء من كرة القدم.. أبرزهم نور الشريف ونبيل شعيل

بعض نجوم الفن والموسيقى تركوا الساحرة المستديرة «كرة القدم» من أجل الفن بسبب مواهبهم في الفن لكنهم لم ينسوا ذكرياتهم مع كرة القدم أو بداياتهم الكروية، ونحاول رصد ذكريات هؤلاء النجوم مع معشوقة الجماهير في التقرير التالي:

نور الشريف.. شحاته أبو كف

كان لدى الممثل الراحل نور الشريف شغفا بكرة القدم دفعه للانضمام إلى نادي الزمالك لكنه توقف عن اللعب في الزمالك من أجل الفن والتمثيل حيث اتجه وحصل على المركز الأول على دفعته في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1964. وذكر نور الشريف في تسجيل صوتي له «لو فضلت لاعب في الزمالك عمري كان هيبقى قصير».

وظهر حب نور الرشيف لكرة القدم بوضوح عندما أدى شخصية شحاته أبو كف اللاعب في نادي الزمالك في فيلم «غريب في بيتي» الذي شاركته في بطولته الفنانة سعاد حسني.

ظافر عابدين.. نجم الترجي التونسي المصاب

ظهر الفنان ظافر عابدين في برنامج «سهرانين» وأوضح أنه بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الترجي التونسي أحد أشهر الأندية التونسية ولكن تعرض عابدين لإصابة خطيرة جعلته يترك الملاعب في وقت قصير ليتجه بعدها إلى التمثيل والأزياء، وذكر أنه ربما لو ظل في لعب الكرة ما كان ليحقق النجاح الذي حققه في الفن.

يوسف الشريف.. العالمي

لا يترك الفنان يوسف الشريف فرصة في حواراته الصحفية والتليفزيونية إلا ويذكر فيها أنه بدا حياته كلاعب كرة القدم في صفوف ناشئي النادي الأهلي ولكن أبعدته الإصابة عن الملاعب مما دفعه إلى العمل في مجال الإعلانات ثم تخرج في كلية الهندسة قسم الميكانيكا عام 2002.

نجوم الخليج في الغناء.. لاعبون سابقون

بدأ المطرب الكويتي نبيل شعيل حارس مرمى لنادي القادسية الكويتي قبل أن يصبح أحد أهم رموز الطرب الخليجي والكويتي ويتميز شعيل بطول ساعده على صد عدد من الأهداف المحققة أثناء لعبه قبل اعتزاله ليركز في الطرب، كما لعب الفنان السعودي راشد الماجد لاعبا في نادي الاتفاق السعودي في دوري الدرجة الأول السعودي.