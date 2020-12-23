رئيس التحرير

محمود مسلم

«مسلم» يطالب المحافظين بتشديد الرقابة على الطرق لمواجهة أزمة القمامة «فيديو»

مسلم: أستبعد إجراء تغيير وزاري في ظل أزمة فيروس كورونا

كتب:

الوطن
08:09 م | الأربعاء 23 ديسمبر 2020
الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ

الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، أنه من الصعب الجزم بحدوث تغيير وزاري في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال «مسلم» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «نحتاج إلى العمل بشكل مؤسسي أفضل خلال العام المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقضية الوعي»، مشيدا بجهود الدولة في تطوير الطرق والكباري على مدار السنوات الماضية.

وطالب «مسلم»، المحافظين، بتشديد الرقابة على الطرق، للقضاء على أزمة إلقاء القمامة على الطرق والكباري.

اقرأ المزيد:

محمود مسلم: مستقبل الإخوان مظلم.. وأردوغان علاقاته قوية بـ إسرائيل (فيديو)

محمود مسلم: المعونة الأمريكية عاجلا أو آجلا لن تدوم

محمود مسلم: إجراء انتخابات الشيوخ والنواب في ظل كورونا إنجاز

جامعة بنها تكرم الكاتب الصحفي محمود مسلم لدوره الإعلامي

محمود مسلم: تشكيل وعي الشباب أهم سلاح لمواجهة الشائعات