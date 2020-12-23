«مسلم» يطالب المحافظين بتشديد الرقابة على الطرق لمواجهة أزمة القمامة «فيديو»

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، أنه من الصعب الجزم بحدوث تغيير وزاري في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال «مسلم» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «نحتاج إلى العمل بشكل مؤسسي أفضل خلال العام المقبل، وخاصة فيما يتعلق بقضية الوعي»، مشيدا بجهود الدولة في تطوير الطرق والكباري على مدار السنوات الماضية.

وطالب «مسلم»، المحافظين، بتشديد الرقابة على الطرق، للقضاء على أزمة إلقاء القمامة على الطرق والكباري.