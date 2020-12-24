الصحة تكشف أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال هذه الفترة

كشفت وزارة الصحة والسكان، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين المواطنين خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنه من هذه الأسباب التواجد بالأماكن المغلقة والتواجد لفترة طويلة في المكان والازدحام الذي يعيق التباعد الاجتماعي والأنشطة التي تتطلب من الشخص التنفس بشكل ملحوظ مثل المحادثة بصوت مرتفع.

الصحة: في حال ظهور أعراض تنفسية حافظ على التباعد الاجتماعي

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه في حال ظهور أعراض تنفسية خلال موسم الأعياد يجب عليك اتباع بعض القواعد والإرشادات، وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه الأيام وهو موسم زيادة الاصابات ليس فقط بفيروس كورونا ولكن بالأمراض التنفسية بشكل عام علي مستوي العالم.

وأضافت الوزارة في منشور توعوي لها في حال ظهور أعراض تنفسية يجب الابتعاد بمسافة لا تقل عن متر عن الآخرين الذين يعيشون معك في جميع الأوقات.

وتابعت الوزارة يجب الحفاظ علي التهوية الجيدة لأماكن المعيشة المشتركة ومراقبة أي أعراض قد تظهر عليك لمدة 14 يوما.

وأوضحت الوزارة لابد من الحرص على ارتداء الكمامة لحماية الآخرين، لافتة إلى ضرورة المواظبة على تنظيف اليد باستمرار وعدم الخروج الي الأماكن العامة والاتصال بالخط الساخن 105.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

وشددت الوزارة على تطبيق بروتوكولات التشخيص والعلاج المحدثة لفيروس كورونا، ووجهت أعضاء اللجنة العلمية بالمرور الميداني على المستشفيات بشكل دوري لمتابعة تطبيق البروتوكولات المحدثة، وذلك بالتنسيق مع مديري المديريات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، كما وجهت بتكثيف البرامج التدريبية للفرق الطبية بالمستشفيات، لاستمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.