جامعة سوهاج تعلن أسماء الفائزين بانتخابات رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم

أعلنت جامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، مساء الأربعاء، النتائج النهائية لانتخاب رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم للعام الجامعي، 2020/2021، داخل 17 كلية، ليكون اليوم الخميس الموافق 24 ديسمبر ختام ماراثون الانتخابات باختيار رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

وأوضحت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطالب محمود حربي بكلية التربية فاز بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب أحمد عبدالناصر بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وفى كلية العلوم فاز الطالب وليد صفوت بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب علي عادل بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية الآداب فاز الطالب أبانوب جورج بمنصب رئيس الاتحاد، والطالبة سماح السيد بمنصب نائب رئيس الاتحاد، مضيفاً أنه حصل الطالب محمود أبو الوفا بكلية التجارة على منصب رئيس الاتحاد، والطالب محمد حمادة على منصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية الطب البشري فاز الطالب محمد أحمد برئاسة الاتحاد، والطالب عبدالعزيز مصطفى نائباََ له.

وأوضح صبري محمد مدير رعاية الشباب، أنه فاز الطالب طارق يحيي بكلية الزراعة بمنصب رئيس الاتحاد، والطالب عبدالرحمن شريف نائباََ له، وفي كلية التمريض فاز الطالب محمد جمال برئاسة الاتحاد، والطالب عبدالله علي نائباََ له، أما بكلية تكنولوجيا التعليم انُتخب الطالب حسن عبدالفتاح رئيساََ، والطالبة إسراء محمد نائبة له، مضيفاً أنه حصل الطالب سيف الله عبدالعاطي بكلية الهندسة على منصب رئيس الاتحاد، والطالب عمرو عبدالوهاب بمنصب النائب، وفي كلية الطب البيطري فاز الطالب كريم علاء بمنصب رئيس الاتحاد والطالب محمد رجب انُتخب نائباََ له.

وأضافت اللجنة العليا للانتخابات أن كلية التربية الرياضية فاز فيها الطالب عمر علي بمنصب رئيس الاتحاد والطالب حمادة أحمد بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية الصيدلة فاز الطالب عمر عصام برئاسة الاتحاد والطالبة إسراء عبدالناصر نائباََ له، أما بكلية الحقوق فاز الطالب إسلام علي برئاسة الاتحاد والطالب محمد إسماعيل بمنصب النائب، وبكلية الألسن حصد الطالب مهاب محمد منصب رئيس الاتحاد والطالب محمد طلعت منصب نائب رئيس الاتحاد.

وبالنسبة لكلية الآثار، انُتخب بها الطالب عبدالرحمن محمد رئيساََ للاتحاد، والطالب أحمد سيد نائباََ له، كما فاز بكلية الحاسبات والمعلومات الطالب محمود عبدالرحيم بمنصب رئيس الاتحاد والطالب زياد بهاء الدين بمنصب نائب رئيس الاتحاد، وبكلية التربية النوعية حصل الطالب محمد عمر على رئاسة الاتحاد، والطالبة مني عاطف نائباََ له.