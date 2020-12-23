استراتيجيات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع في ندوة بجامعة بنها

نظمت جامعه بنها، ممثلة في أسرة طلاب من أجل مصر، ومركز إعداد القادة بالجامعة، ندوة بعنوان "استراتيجيات الأمن القومي وحروب الجيل الرابع"، وذلك بقاعة "تحيا مصر"، بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتورة أماني إبراهيم، زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا، ومدير المشروعات بمحافظة القليوبية.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور أحمد نجيب، رائد أسرة طلاب من أجل مصر، ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة، والطالب أحمد كمال، مقرر الأسرة.

تناولت الدكتورة أماني إبراهيم عدة موضوعات، منها مفهوم الأمن القومي، وتعريف أجيال الحروب الثلاثة، وتعريف حروب الجيل الرابع ونشأتها، وأساليب إدارة حروب الجيل الرابع، والطابور الخامس، والعمليات النفسية داخل المجتمع، ومنظمات المجتمع المدني، وطرق مواجهة حروب الجيل الرابع، وحذرت من خطورة الشائعات ومحاولات هدم الدولة المصرية، من جانب "جماعات الشر"، التي تهدف لترسيخ مفهوم "الكفر بالدولة" بين الشباب، وهو ما يجب مواجهته بالفكر والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد نجيب إلى أن تلك الندوة تأتي في ضوء الاهتمام بتوعية الطلاب بأهمية بقاء الدولة وأمنها القومي، وتعريف الشباب والطلاب بماهية حروب الجيل الرابع، وأساليب إدارتها وطرق مواجهتها.

وأضاف ان الندوة تأتي ضمن رسالة معهد إعداد القادة لتوعية الشباب بالمشاكل والظواهر السلبية، ومواجهة الشائعات التي أصبحت تهدد المجتمع كل لحظة، مشيراً إلى أن مركز إعداد القادة بجامعة بنها تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة طلاب الجامعة، حيث يضم مبان و ملاعب لإقامة الفعاليات والملتقيات الشبابية المختلفة.

في وقت سابق إستعرض الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة دور مركز إعداد القادة بالجامعة وإمكانياته فى استضافة البرامج التدريبية لطلاب الجامعة وشباب اعضاء هيئة التدريس ، مشيرا الى ان المركز يعد أحد مشاريع الجامعة التي تطمح إلى خلق كوادر على درجة عالية من الكفاءة من خلال التعاون مع كبرى الجهات والأكاديميات الوطنية المتخصصة.