أسهلها «واتساب».. ازاي ترجع لو عالق بره مصر بسبب كورونا؟

حالة من الإغلاق لجأت إليها عدد من الدول حول العالم، من خلال منع رحلات الطيران، وذلك بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، في عدد من بلدان العالم، وتسجيل عدد كبير من الإصابات والوفيات ومن بينها بريطانيا، الأمر الذي دفع بعض المصريين العالقين، للبحث عن طريقة للعودة إلى مصر.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة طرق التواصل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الهجرة للعودة إلى مصر.

طرق تواصل العالقين المصريين بالخارج

أولا: يمكن التواصل من خلال طرق الاتصال المباشرة والمعلن عنها كالبريد الالكتروني الخاص بالوزارة وهو

البريد الإلكتروني: Egyexpcare2020@gmail.com

أو من خلال خدمة الواتساب بإرسال الشكوى على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210

ثانيا: يمكن الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة وملء الاستمارة حتى يتسنى للوزارة البت في أمر ها.

ثالثا: يمكن كذلك التواصل مع الوزارة من خلال الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتيح الرد المباشر والفوري على الشخص العالق المقدم طالب الدعم.

وتواصل غرفة العمليات بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها بشأن متابعة موقف المصريين العالقين بالخارج عقب تعليق الطيران في عدد من الدول، على إثر تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة الهجرة وفقا للموقع الرسمي لها، أن عدد من قاموا بالتسجيل في استمارة العالقين -التي أعدتها الوزارة- بلغ حتى الآن 1494 مواطنًا مصريًا أغلبهم في دولة الإمارات ثم السعودية والكويت وعُمان والسودان وتركيا.

وسبق أن أكدت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أنه تم البدء في التواصل والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات السياحية، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أشكال الدعم للمواطنين المصريين العالقين، وكذا التواصل مع رموز الجالية المصرية في عدد من الدول أيضا لمساعدة هؤلاء العالقين في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض».