فيديو.. "شباب الدارسين بالخارج": مبادرة وزارة الهجرة تربطنا بمصر

استضافت الإعلامية آية عبدالرحمن، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعددا من طلاب مصر الدارسين في الخارج، للحديث عن مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، خلال حلقة الخميس، من برنامج "الحقيقة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، من محمية وادي دجلة.

وقال الطالب مينا ماكين، المولود في لندن منذ 25 عاما ويدرس إدارة الأعمال، إنه عاد إلى مصر أثناء فترة جائحة فيروس كورونا، وظل 6 شهور إلى أن تواصلت معه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، من أجل مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، وُدعي لزيارة الكاتدرائية وشيخ الأزهر ومحمية وادي دجلة، وأثنى على الأمر الذي يعمل على ربط الشباب المهاجرين بالدولة المصرية، مشيرا إلى أنه حضر من قبل في منتدى شباب العالم 2018 بدعوة من الدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

بدورها أوضحت الطالبة جيسيكا صاروفيم، التي تدرس أنظمة المعلومات في ألمانيا منذ عام، أنها عرفت عن المبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وحرصت على المشاركة بها عقب نزولها مباشرة من ألمانيا، وعبرت عن سعادتها لزيارة أماكن هامة مثل مدينة الجلالة التي كانت تراها فقط في التليفزيون، ومنطقة السيدة زينب بعد تطوير العشوائيات الموجودة فيها.

من جانبه أشار الطالب عبدالرحيم عادل، الذي يدرس الطب البشري في روسيا الاتحادية منذ سنتين، إلى أنه عرف عن المبادرة عن طريق أحد أصدقائه، وبعدها نزل للمشارك في المبادرة على أرض الواقع، ليزور الأماكن السياحية والمشروعات العملاقة التي نفذتها مصر، مشيدا بحي الأسمرات الذي يعبر عن زيادة التنمية في مصر.