محافظ المنوفية يهاجم شركات الأكسجين: تتلاعب بأرواح مصابي كورونا

شن محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، هجوماً حاداً على شركات توريد اسطوانات الأكسجين إلى المستشفيات بمحافظ المنوفية، مؤكداً أن الكثير من هذه الشركات، خاصةً في مركزي قويسنا والسادات، تحاول التلاعب في أسعار أنابيب الأكسجين، من خلال عدم بيعها، حتى يرتفع سعرها، خاصةً مع زيادة الاحتياج الشديد لها في الفترة الحالية بمستشفيات العزل، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه أبلغ أصحاب تلك الشركات بأنه في حالة وفاة أي مريض بفيروس كورونا، بسبب الإهمال منهم في توريد الأكسجين، سيقوم بمحاسبتهم قانوناً على الإهمال المتسبب في وفاة الأشخاص، وشدد على أن "حياة المرضى خط أحمر، لا يمكن المساس به تماماً".

وتابع أبو ليمون أنه قرر دعم المستشفيات في شبين الكوم والشهداء والباجور والسادات بعدد 500 اسطوانة أكسجين، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، لسد العجز الموجود في تلك المستشفيات، في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على استمرار الدعم إذا تطلب الأمر ذلك في الأيام المقبلة، وعلى نفقة محافظة المنوفية، حفاظاً على أرواح المصابين.

وشدد محافظ المنوفية، في تصريحاته لـ"الوطن"، على المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحددها وزارة الصحة، مؤكداً أن الإصابة بفيروس كورونا خطيرة، مشدداً على أنه سيتم التعامل قانوناً مع كل من يخالف التعليمات الخاصة بمجابهة الفيروس.

وأكد على التنسيق الكامل مع مصانع تعبئة الأكسجين، لملء تنكات الأكسجين بالمستشفيات بالكميات المطلوبة، لتوفير ما يقرب من 10 آلاف طن يومياً، وكذا الاتفاق على توفير عدد 1000 اسطوانة من مصانع تعبئة الأكسجين بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وكذلك مصنع الحوامدية بالجيزة، بالإضافة إلى التنسيق مع بعض مصانع تعبئة الأكسجين، بوضع المنوفية في أولى التعاقدات لتوريد أكبر قدر من الاسطوانات، التي تكفي حاجة المستشفيات في ظل هذه الجائحة.

على صعيد متصل، عقد محافظ المنوفية اجتماعاً مع وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، بحضور مسئول مصنع المنوفية لتعبئة الأكسجين، واللواء أحمد فتحي، رئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا، حيث أكد المحافظ أن الجميع يعمل على قدم وساق لمواجهة جائحة كورونا، مشيراً إلى تقديم كافة أوجه الدعم لتوفير احتياجات المستشفيات، وحفاظاً على أرواح المرضى.

وأكد المحافظ على ضرورة التواصل الدائم مع مديرية الصحة، لحل أي مشكلة تطرأ في نقص الأكسجين بالمستشفيات، مع تقديم تقرير يومي مفصل، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في سبيل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مناشدا المواطنين بضرورة رفع الوعي، واتباع الاجراءات الاحترازية لتخطي هذه الجائحة بسلام.