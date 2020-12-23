صحة الدقهلية تستعد لاستقبال لقاح كورونا باختيار أماكن التطعيم

بدأت محافظة الدقهلية في اختيار الأماكن المناسبة، والتي تتوافر فيها الاشتراطات الصحية للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا بمدينتي ميت غمر والسنبلاوين، في إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.

وتفقد كل من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، يرافقه اللواء عبد القادر النوري، وكيل أول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، مدينتي ميت غمر والسنبلاوين، لاختيار الأماكن المناسبة لتقديم الخدمة، والتي سيتم تجهيزها لتطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور سعد مكي إنه تم المرور على بعض النوادي الرياضية وغيرها، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية ومطابقتها لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي بها، والتأكد من توافر أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الأولى والثانية، وأماكن حفظ الطعوم.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، أنه فور وصول اللقاح لمحافظة الدقهلية ستكون الأولوية في توزيعه للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، إضافة إلى المواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوي وكبار السن.

ومن جهة أخرى، أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن حصول إدارة الخدمة الاجتماعية على المركز الأول كأفضل إدارة في رعاية الأطفال كريمي النسب على مستوى الجمهورية

جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأول للرعاية الصحية والاجتماعية للأطفال المعثور عليهم، والمشترك بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بمقر "أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب" بالقاهرة، تحت رعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأوضح مكي أن مديرية الصحة بالدقهلية لها دور بارز في توفير كافة أنواع الرعاية للأطفال كريمي النسب، بما في ذلك العلاج والأدوية مجاناً، وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لهم.