رامي جمال بعد التعاقد على ألبوم جديد: «خطوة جديدة»

تعاقد المطرب رامي جمال، مع إحدى شركات الإنتاج، على ألبوم غنائي جديد، ونشر جمال، عبر حسابه على فيس بوك، صورا له أثناء التعاقد، معلقا: «خطوة جديدة وألبوم جديد مع شركتي ومكاني المفضل، دعواتكم».

ومازح رامي جمال، منذ أيام، جمهوره عبر تويتر عن أعماله المقبلة، قائلا: «عنكد عليكو»، ليتفاعل الجمهور معه مطالبين بأغان جديدة.

وجرى تكريم رامي جمال، أوائل الشهر الحالي من مهرجان نجم العرب، وحصل على جائزة أفضل فنان شامل وأفضل فيديو كليب، وعلق عبر فيس بوك، قائلا: «شكراً للجمهور اللي ادالنا صوته، شكراً لإدارة المهرجان».

وقدم رامي جمال، نهاية العام الماضي، أغنية «سقف» بمشاركة عدد كبير من النجوم وتصدرت التريند، وما زالت حتى الآن تحصد صدى نجاحها، وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن بخلاف الكم الكبير المشارك فيها.

وقدم جمال، الشكر لكل فنان ورياضي شارك في الأغنية، حتى لو لم يكن لديه سابق معرفة به، كما قدم الشكر لكل من ساعده في خروج الكليب للنور، بداية من إدارة شركة «نجوم ريكوردز»، والفنان هشام جمال، والفنان أوس أوس.

وطرح رامي جمال، منذ أشهر قليلة، ألبوم «أنا لوحدي»، وتعاون فيه مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وأحمد المالكي، وشادي نور، وأحمد عرفان، ورقية عبدالعزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، والمحلنين بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، وشارك رامي جمال، في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات، وكان التوزيع الموسيقي لأغاني الألبوم لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربي، ووسام عبدالمنعم، وكريم عبدالوهاب.