بريد الوطن.. نحن ومعالم تغيير المحافظين

ننتظر معالم تغيير المحافظين، ومهمة المحافظ أنه لا يعمل وحده، بل يشترك معه فى التنمية العديد من الوزارات والجهات وكل وزارة لها رؤية فى تنمية المحافظة، من هنا نرجو من المحافظ أن يحاسب نفسه بما أنجز، وهل لديه ورشة عمل تهتم بمتغيرات التنمية، ومواكبة خطط وبرامج التنمية المحلية، والتساؤل: هل المحافظ مؤهل للعمل الجماعى؟ لأن صيغة العمل الفردى انتهت واتخاذ القرارات له لغة تشاور للتفاعل مع الواقع، وهنا النظرة كيف يدير المحافظ مجال التنمية، لأن عدم التأهيل يؤدى إلى بعثرة الموارد، وبالتالى لا يكون للمحافظة تنمية، وهى أصلاً بلا مجالس محلية منذ سنوات طوال، ولا يخفى على أحد أن خطط التنمية فى المحافظات تمثل صرخة مدوية ومتمثلة فى غياب توازن التنمية، ومن هنا ننشد وجود نشاط المحافظ من خلال بعض الصلاحيات لديه، وتطوير خدمات الطرق والتعليم والصحة، إلخ، والمحافظ عليه دور مع مؤسسات المجتمع المدنى للإسهام فى دعم الجهود التنموية والحضرية وفق فئاتها وحاجاتها، وما أكثر الجمعيات الخيرية بالمحافظات، وهذا توضيح لدور المحافظ وهو التخطيط وتوجيه السياسات التنموية وفق المميزات النسبية التى تختص بها المحافظة وتوجيه تلك السياسات لواقع أفضل، والإدارة المحلية تمثل رقماً ويعوّل عليها الكثير لبناء الإنسان والمكان واستثمارهما لصالح مصر.

يحيى السيد النجار- كاتب وباحث - دمياط

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