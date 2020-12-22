بريد الوطن.. ملحوظة فرعونية: اكتشاف الأهرام

لماذا تعتبر الأهرام معجزة فى البناء «من المستحيلات فى البناء»؟ ذلك لأنه على شكل هرم بمعنى أن أوجهه الأربعة مائلة للخلف ليكون الشكل الهرمى، الآن.. عندما نريد أن نبنى أى عمارة أو برج سكنى نضع الونش أو بكرة الرفع على واجهة العمارة أو البرج، ثم نقوم برفع مواد البناء لأعلى، هذا لن نستطيع تنفيذه فى الهرم لأن واجهة الهرم مائلة للخلف.. علماً أن ارتفاع الهرم حوالى 145 متراً، يعنى أعلى من البرج 135 متراً بالإضافة إلى ثقل الحجارة، فى حين معبد الكرنك وهو مبنى من نفس حجم الحجارة، وعلى ارتفاع كبير لم يعتبر معجزة فى بنائه، ذلك لإمكانية رفع الحجارة عمودياً لأعلى، إذاً.. ما الطريقة التى تم بها بناء الهرم، الطريقة ببساطة أن الفراعنة وضعوا الحجارة داخل الأهرام «وسط الهرم»، ثم قاموا برفعها لأعلى، المشكلة الأخرى التى واجهت بناء الأهرام هى أن الأهرام تم بناؤها على هضبة مرتفعة تصل إلى 70 متراً، الحل هو أن نقوم بعمل نفق (ممر) من مستوى الأرض إلى داخل الهضبة حتى تصل إلى مكان الأهرام من الداخل (وسط الهرم) ثم نقوم برفع الأحجار لأعلى، هكذا تكون عملية بناء الأهرام سهلة جداً.. ولماذا لم يوضع آخر حجر أعلى الهرم (سن الهرم).. حتى نتمكن من وضع آخر حجر أعلى الهرم، لا بد من وضعه من خارج الهرم (هذا ما لم يمكن فعله).

عصام عبدالصمد