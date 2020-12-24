بريد الوطن.. وجِّه بتوصيل الغاز لشقتي يا وزير البترول

تقدمت، فى يناير الماضى، بطلب لفرع شركة الغاز فى منطقة المعصرة بحلوان لتوصيل الغاز إلى شقتى، وتم التعاقد بالفعل فى يونيو الماضى، وبالفعل حدث مرور من مهندسى الشركة على شقتى أكثر من مرة، غير أن خط الغاز لم يصل إلى شقتى حتى الآن، وقال لى أحد الموظفين إن خط الغاز الرئيسى الذى تم تركيبه للعمارة التى تقع بها الشقة ليس بالمعيار والمقياس المطلوب، مع العلم أن شقتى هى الشقة الوحيدة فى العمارة التى لم يصلها خط الغاز، أناشد السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول، توجيه السادة مسئولى شركة بتروتريد لإنهاء مشكلتى، وتوصيل الغاز لشقتى فى أقرب فرصة.

هانى زكريا صميدة- المعصرة - القاهرة

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