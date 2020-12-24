السعر حكاية.. مقارنة بين طرازي «بيجو 3008 وكيا سبورتاج» موديل 2021

تستمر المنافسة بين طرز مختلفة لعدة علامات تجارية داخل السوق المحلي المصري، من حيث الفئة السعرية والكماليات والمواصفات والتجهيزات التي تتيحها الشركة المصنعة بالموديل الجديد.

وخلال الأونة الأخيرة وبالربع الأخير من العام الجاري 2020، تم طرح العديد من الطرز موديل العام الجديد 2021 بأسعار وفئات مختلفة التجيهزات.

وخلال الأيام الماضية تم طرح الموديل الجديد «بيجو 3008» من العلامة الفرنسية بيجو، وفي السطور التالية يرصد «الوطن» أهم المواصفات الخاصة بالموديل الجديد مقارنة بالموديل العام 2021 من سيارة «كيا سيورتاج».

بيجو 3008

تم طرح الموديل الجديد من سيارة «بيجو 3008» فئة السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بمحرك رباعي الاسطوانات سعته اللترية 1.6 لتر 1600CC، ينتج قوة قدرها 165 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 240 نيوتن/متر، متصلا بناقل حركة أوتماتيك مكون من 6 سرعات.

يعتمد محرك السيارة على منظومة الجر الأمامي، ويستهلك متوسط 6 لترات من الوقود لقطع مسافة 100كم، فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/س خلال 8.9 ثانية؛ وتأتي السيارة بأبعاد (4447ملم طول، و1841ملم عرض، و1615ملم ارتفاع) وتتسع المساحة الخلفية لصندوق السيارة لـ520 لترا.

كما تتوافر السيارة بعدة وسائل للأمان من بينها (الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات).

يصل السعر الرسمي للطراز 500 ألف جنيه للفئة الأولى، والثانية [ـ 550 ألف جنيه، والفئة الثالثة بـ 630 ألف جنيه، فيما وصل سعر الفئة الأغلى للسيارة 680 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

يتوافر الموديل 2021 للسيارة كيا سبورتاج بالسوق المحلي بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة لترية 1.6 لتر 1600CC، ينتج قوة 140 حصانا، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/متر، متصلا بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

يعمل المحرك بمنظومة الجر الأمامي، ويبلغ متوسط استهلاكه من الوقود 6.8 لتر لقطع مسافة 100كم؛ فيما تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم خلال 11 ثانية.

تتوافر السيارة بأبعاد (4480 مام طول، و1855 ملم عرض، و1635 ملم ارتفاع) وتصل مساحة الصندوق الخلفي 466 لترا؛ تم دعم السيارة بعدة وسائل للأمان والكماليات منها (خاصية التحكم فى الثبات الإلكتروني ESC، ونظام مساعدة لصعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوازن عند المنحدرات DBC، وبرنامج تدعيم الفرامل BAS)، ويصل سعر الفئة الأولى لها 400 الف جنية وحتى 530 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا .