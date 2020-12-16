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وكيل بيجو يعلن أسعار 3008 و5008 الجديدة 2021

كتب:

ياسر شعبان
01:54 م | الأربعاء 16 ديسمبر 2020
بيجو 5008

بيجو 5008

أعلن "مانسكو" وكيل العلامة التجارية بيجو في مصر، عن أسعار طرازات بيجو 3008 و طراز 5008 الجديدة 2021 في السوق المصري

وجائت أسعار طرز 3008 كالآتي.

1- Active pack بسعر 500 ألف جنيه.

2- Allure pack بسعر 550 ألف جنيه.

3- GT بسعر 630  جنيه.

4- GT Red interior بسعر 635 جنيه.

5- GT pack بسعر  680 جنيه.

6-  GT pack  Red interior بسعر 685 جنيه.

وفيما يلي الموصفات الميكانيكية للسيارة وأرقام الأداء الخاصة بها.

 - تحتوي السيارة على محرك 1600 سى سى تربو .

- قوة المحرك 165 حصانا.

- عدد السلندار4.

- نوع الجرجر أمامي

- وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 206 كم/ساعة.

- تبلغ فيها قورة التسارع 8.9 ثانية.

- نوع الناقل الحركة أتوماتيك، مزود 6 سرعات.

- تحتاج السيارة لقطع مسافة 100 كم إلى 6 لترات من الوقود.

- أقصى عزم النيوتن240.

- حجم الشنطة 520 لتر.

- سعة خزان الوقود 53 لتر.

وجائت أسعار طرز 5008 كالآتي.

1- Active pack بسعر 560 ألف جنيه.

2- Allure pack بسعر 600 ألف جنيه.

3- GT بسعر 680  جنيه.

4- GT Red interior بسعر 690 جنيه.

5- GT pack بسعر  730 جنيه.

6-  GT pack  Red interior بسعر 740 جنيه.

وفيما يلي الموصفات الميكانيكية للسيارة وأرقام الأداء الخاصة بها.

تضم السيارة "5008" محركاً بسعة 1600 سي سي تربو.

وقوة حصان ميكانيكي 165.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 206 كم/ساعة.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم خلال 9.2 ثانية.

- عدد السلندار4.

- نوع الجرجر أمامي

يوجد بالسيارة ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات.

-تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 5.8 لترات من الوقود.

- أقصى عزم النيوتن240.

- حجم الشنطة 520 لتر.

- سعة خزان الوقود 53 لتر.

 

 

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