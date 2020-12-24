«الأعلى للإعلام» يهنئ الفائزين بجائزة الصحافة العربية

قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، التهنئة للصحفيين المصريين الفائزين بجائزة الصحافة العربية، معربا عن تمنياته بمزيد من التفوق والإبداع للصحافة والصحفيين المصريين، واستمرار دورهم في دعم الحريات، والدفاع عن الدولة المصرية وقضاياها العادلة.

وأشاد المجلس في بيان عنه بالزملاء الفائزين وهم: محمد أمين المصري «صحيفة الأهرام»، طاهر الطاهر «أخبار الأدب»، سمر صالح «الوطن»، أحمد عاطف «الدستور»، وقدم المجلس التهنئة أيضا لمؤسسة «اليوم السابع» لحصولها على جائزة الصحافة الذكية.

وترشح للفوز بالجائزة ثلاثة صحفيين بـ«الوطن» هم الزميلة سمر صالح والزميلة سارة صلاح عن فئة جائزة الشباب، بينما ترشح الزميل أحمد عاطف عن الصحافة الثقافية.

وأعلنت إدارة الجائزة اليوم، فوز الزميلة سمر صالح، بقسم المتابعة الخبرية في جريدة «الوطن» بجائزة الصحافة العربية - فرع الشباب، في حفل ختام منتدى دبي للإعلام 2020.

وقبل أيام أعلنت نقابة الصحفيين عن ترشح 10 من الزملاء بـ«الوطن» في القائمة القصيرة المرشحة للفوز بـ9 جوائز بمسابقة الصحافة المصرية في 8 فروع هم خالد عبدالرسول، المرشح لجائزتين، ومحمد طارق، وهدى رشوان، وأحمد عاطف، ومحمد نبيل وعز وهدان، ومحمد علي حسن، ومحمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع وإنجي الطوخي.

وتصدَّرت الجريدة، قائمة ترشيحات جائزة الصحافة العربية في دورتها الـ19 المعلنة من الأمانة العامة للجائزة، ونافست «الوطن» في فئة الشباب، وضمت القائمة الصحفيتين سمر صالح وسارة صلاح، وفي «الصحافة الثقافية» بتحقيق للزميل أحمد عاطف بعنوان «صابر زرد.. الشاعر المنسى».