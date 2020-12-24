متحدث الوزراء: الإصابات اليوم 911 حالة.. وتحصيل فوري للغرامات قريبا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اليوم كانت قرارت للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أبرزها إلغاء الاحتفالات الافي رأس السنة في الفنادق والأندية الاجتماعية أو في الساحة المفتوحة لأنها تشمل تجمعات ونحن في وقت لا يسمح بالتجمعات والأشخاص لن تطبق الإجراءات الاحترازية خاصة في رأس السنة.

العدد تضاعف عن أسبوعين ماضيين

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد اليوم هي 911 إصابة و42 حالة وفاة وستوجد إصابات بألف حالة يوميا والعدد تضاعف عن العدد المسجل منذ أسبوعين مبينا أن لجنة تحصيل الغرامة للمخالفين ستعقد اجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحصيل مخالفة وقتية على المخالفين ولن تكون 4 آلاف جنيه وسيتم وضع الحد الأدنى والأقصى للغرامة لردع المخالفين لأن ذلك سيعمل على تقليل الحالات بدل من انتظار تحويل القضية إلى المحكمة وانتظار الفصل فيها.

363 مستشفى عزل تتدخل الخدمة

وتابع:" اجتماع لجنة الأزمات الأسبوع المقبل سيقيم أعداد الإصابات بكورونا وتأثير الإغلاق في الدول المجاورة والوضع حاليا يتصاعد فيه أعداد الإصابات وحاليا وصلنا إلى الذورة في عدد تشغيل المستشفيات في الموجة الأولى حيث تعمل حاليا 363 مستشفى عزل، وحاليا نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 42% وهذا رقم مقلق والتصاعد الكبير كل أسبوع يتطلب وقفة ويجب على المواطنين أن يلتزموا فالحكومة وحدها لن تتغلب على الأمر وسنصل بذلك إلى السيناريو الذي حدث من قبل، كل السيناريوهات مطروحة ولكن أي إجراء يتطلب اجتماع لجنة الأزمة لتقييم الوضع بعد إطلاع الجهات المختصة وبشكل العام كل الخيارات مفتوحة في الوقت الحالي".

صعوبة إرجاع العالقين

وأردف: "ظهرت مشكلة عالقين جديدة لكن الدولة تحركت ممثلة في وزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم لحل الأزمة ومصر مستعدة لإرسال الطائرات لاستقبالهم ولكن الأزمة حاليا هي إغلاق بعض المجالات الجوية من جانب بعض الدول وهذا يصعب مهمة إرجاعهم إلى مصر وتم إيقاف الطيران مع الدولة التي أغلقت مجالها الجوي".